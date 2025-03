6 Nations. XV de France. Alerte pour Dupont, (sérieusement ?) touché au genou contre l'Irlande

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France a du quitter la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin, après une inquiétante blessure au genou droit.

À Dublin, les Bleus tentent de réaliser un exploit fou. Ce samedi 8 mars, le XV de France affronte l’Irlande pour la 4ᵉ journée du tournoi des 6 Nations 2025. Sur un déblayage irlandais appuyé à la 28ᵉ minute de jeu, le capitaine Antoine Dupont est sorti sur blessure.

Dupont touché au genou

Le demi de mêlée était au soutien dans un ruck, quand des joueurs irlandais ont tenté de le déblayer sans ménagement. Si aucune faute n’a été sifflée par l’arbitre de la rencontre, l’action a fait des dégâts à Antoine Dupont qui a dû quitter la pelouse.



Visiblement touché au genou, le demi de mêlée du XV de France s’est rapidement touché l’articulation de la jambe droite. Sans attendre, les médecins du XV de France ont pris en charge le joueur.

Ensuite, Antoine Dupont s’est rendu immédiatement dans le vestiaire avec un visage inquiet. Il a été remplacé par Maxime Lucu. Pour rappel, le Toulousain a déjà connu une rupture des ligaments croisés du genou droit à l’hiver 2018. Espérons que cette fois, le verdict soit moins grave…

Un XV de France sous tension

Sur cette rencontre, le XV de France espère arracher une victoire sur l’île celte. Après la défaite d’il y a un mois face à l’Angleterre, les Bleus veulent changer la donne. En effet, sur cette confrontation face à l’Irlande, la France joue très gros.



En cas de victoire, le XV de France pourrait prendre la tête du Tournoi des 6 Nations 2025. Ensuite, il faudrait assurer une victoire bonifiée contre l’Écosse au Stade de France pour espérer décrocher le titre. En embuscade, l’Angleterre espère aussi jouer crânement sa chance pour le titre.

De plus, les larges victoires du XV de France contre le pays de Galles (43-0) et l’Italie (24-73) ont permis de creuser la différence de points. Sur cet aspect, les Bleus ont un solide avantage sur le XV du Trèfle. Pour cause, l’Irlande a peiné à battre le pays de Galles (18-27) il y a deux semaines.

