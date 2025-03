XV de France. Il n’y a plus de place pour le doute : Antoine Dupont ''change'' le rugby selon cette légende

Avant le rendez-vous de Dublin entre l'Irlande et la France, Brian O’Driscoll a livré un vibrant hommage à Antoine Dupont, le qualifiant de joueur qui ''change notre sport''.

À quelques heures du choc Irlande-France dans le 6 Nations, Brian O’Driscoll, légende du rugby mondial, a brossé les Bleus dans le sens du poil. Et particulièrement l'un d'eux. Dans une déclaration où chaque mot transpire l’admiration, "BOD" a dressé un portrait XXL d’Antoine Dupont, allant jusqu’à le comparer à Lionel Messi. Rien que ça.

''C'est mon meilleur défenseur'' : Antoine Dupont, ce 9ème avant qui sait chauffer les épaules lors des grands matchs

Dupont, cerveau du jeu et maestro des Bleus

O’Driscoll ne s’est pas arrêté là. Il décrit un demi de mêlée total, capable de lire le jeu comme personne. "Chaque action, il réfléchit déjà à ce qu’il fera dans deux ou trois temps de jeu." Une capacité d’anticipation hallucinante, combinée à une science tactique qui pousse les Bleus à bâtir tout leur plan autour de lui. Une mécanique pensée pour exploiter ses "super-pouvoirs", dixit BOD.

Ce qui fascine le plus la légende irlandaise ? Ce n’est pas (seulement) la puissance physique ou la technique ciselée du Haut-Garonnais. C’est cette capacité à toujours faire le bon choix, même sous pression. "Il voit tout, il analyse la défense, l’arbitre, la position de ses porteurs, la zone où traîne un pilier trop lent…". Ce genre de vision, c’est du jamais vu, même à ce niveau.

Un monstre adaptable, du 6 au 15

Pour Brian O’Driscoll, Dupont pourrait jouer à n’importe quel poste derrière, voire même en troisième ligne ou talonneur s’il le fallait. "Il a tout : l’intelligence, la force, la technique". Ce n’est pas une formule creuse. Qu’il soit chassé sur un coup de pied ou ciblé par trois avants au ras du ruck, Dupont retourne le problème en solution. Une résilience presque insolente qui fait de lui, selon BOD, "le meilleur joueur du monde". Ni plus, ni moins.

XV de France. Après le 'French Flair', le 'French chaos' : un vrai poison pour l'Irlande selon Paul O'Connell

Cette comparaison avec Messi, ce n’est pas juste un coup de com’ avant un gros match. C’est la reconnaissance ultime d’une icône par une autre. Car Dupont n’a pas attendu de soulever la Coupe du monde pour entrer dans la discussion des meilleurs joueurs de l’histoire. Comme Messi, il est déjà une référence, indépendamment des titres. Avec une Irlande qui, aux yeux de certains, et un peu moins dominante et un XV de France en quête de titres, cette déclaration d’O’Driscoll met un coup de projecteur supplémentaire sur cette finale avant l'heure qui pourrait déjà sceller le sort du Tournoi.