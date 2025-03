XV de France. Après le 'French Flair, le ‘French chaos’ : un vrai poison pour l'Irlande selon Paul O'Connell

Quand O’Connell parle du XV de France, il voit une équipe capable de casser tous les codes défensifs. Un cauchemar pour l’Irlande dans ce choc du 6 Nations ?

Un jeu venu du Top 14, entre instinct et flair

Paul O'Connell en a joué des Tournois et des matchs face aux Bleus. Malgré son immense expérience, il ne sait toujours pas à quoi s'attendre avec le XV de France. Dans une interview donnée à la presse irlandaise, l’ancien deuxième ligne mythique ne cache pas son admiration – teintée d’inquiétude – pour le style tricolore via le site irlandais rte.

VIDEO. 6 Nations. Un geste d’anthologie : ce jour-là, Antoine Dupont a choqué le monde du rugbyAlors qu'on pensait que les Bleus avaient finalement trouvé un style. Il s'avère finalement que ce qui les caractérise, c'est leur capacité à s'adapter. Aux adversaires comme aux différentes situations d'un match. Un style que l'on pourrait qualifier de caméléon. "Il y a beaucoup plus de jeu déstructuré dans le Top 14, surtout quand on regarde Toulouse et Bordeaux. C’est très efficace pour eux et ils le maîtrisent parfaitement." Un compliment qui en dit long sur la mue du rugby français, capable de jongler entre plan de jeu millimétré et inspiration totale.

Une menace partout, tout le temps

Ce que craint O’Connell, c’est cette faculté des Bleus à enchaîner après une mêlée ou un maul sans jamais offrir de point de repère défensif. "Ils lisent très bien la vitesse du ballon, le ramassent et jouent tout de suite." Une spontanéité qui perturbe même les meilleures défenses, car elle casse les automatismes et oblige à s’adapter en temps réel. Et face à une Irlande réputée pour son organisation quasi-militaire, cette approche façon French flair modernisé a tout du poison.

Le pack de l’Irlande décimé face au XV de France ? Ces 3 joueurs (majeurs) qui sont incertainsSi O’Connell salue le travail réalisé par le staff tricolore depuis plusieurs saisons, c’est aussi parce qu’il y voit un parallèle avec la continuité irlandaise. "Ils ont eu des mauvais jours, comme nous, et ils ont su en tirer des leçons. Aujourd’hui, ils comprennent leur rugby de A à Z." Ce match, c’est donc bien plus qu’un choc tactique : c’est un test de maturité pour deux équipes qui se connaissent par cœur. Entre l’intensité défensive irlandaise et la créativité instinctive française, c’est un véritable clash culturel qui attend les deux formations.

France-Irlande : duel de styles et choc d’expériences

Dans cette guerre d’usure qui s’annonce à l’Aviva Stadium, chaque ballon au sol pourrait peser une tonne. "Ils mettent beaucoup de pression sur les rucks", prévient O’Connell, conscient que la bataille du sol sera une clé stratégique. A ce titre, Galthié et ses adjoints devraient à nouveau proposer un banc à sept avants pour un seul trois-quart. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante comme cela avait été le cas en Rome. Mais l'Irlande ne devrait pas être du côté des finisseurs.

Meafou dans un nouveau rôle, Barassi devance Fickou : la compo probable du XV de France en IrlandeSi la victoire contre l'Italie a relancé la machine bleue, l’Irlandais garde en mémoire quelques détails qui auraient pu transformer le revers à Twickenham en démonstration. "Sous une météo difficile, il y a eu quelques fautes de main, mais le score aurait pu être bien différent." Un avertissement pour les habituels protégés d'Andy Farrell.

Nul doute que Simon Easterby a également bien fait son travail pour préparer ce match aux côtés de Paul O'Connell pour éviter un revers qui priverait le XV du Trèfle du Grand Chelem. Et remettrait en cause leur espoir d'un troisième titre de rang dans le Tournoi. Samedi prochain, la France arrive sans complexe, armée de son rugby hybride entre organisation et folie douce. Et si, au bout du compte, c’était justement ce grain de folie qui faisait la différence ?