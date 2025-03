VIDEO. 6 Nations. Un geste d’anthologie : ce jour-là, Antoine Dupont a choqué le monde du rugby

Deux mètres. C’est la distance qui a séparé Mack Hansen de son essai face à la France. Mais ce jour-là, Dupont a décidé qu’il n’aplatirait pas. Retour sur ce sauvetage d’anthologie.

En rugby, il y a les essais qui marquent les esprits, et puis il y a ces gestes défensifs qui changent le cours d’un match… voire d’une carrière. Si Antoine Dupont était déjà considéré comme une référence à son poste. Le 11 février 2023, dans un Aviva Stadium en fusion, il est définitivement entré dans une autre dimension en signant l’une de ces actions qui appartiennent à la mémoire collective. Son plaquage-sauvetage sur Mack Hansen reste, encore aujourd’hui, une référence absolue.

Hansen pense marquer, Dupont dit non

Ce jour-là, les Irlandais déroulent leur jeu comme ils savent si bien le faire. Ils ont déjà inscrit trois essais contre un seul pour les Bleus. Lesquels ont néanmoins dans la partie à la faveur d'une réalisation de Penaud à la 17e. Seuls trois points les séparent des locaux. Mais l'on sent que les Irlandais en ont sous les crampons à l'instar d'un Keenan qui déboule dans le couloir des 5 mètres.

Ramos est en couverture mais l'essai semble presque inéluctable… sauf que Dupont, lui, n'a pas lu le même script. A la poursuite aux côtés de Fickou, il analyse parfaitement la situation malgré l'urgence. Le centre du Racing est le premier sur le cuir joué au pied par l'arrière irlandais. Mais le ballon est cafouillé au sol.

Il se fait la malle pour le plus grand bonheur de Mack Hansen. A moins de deux mètres de la Terre promise, l'essai lui tend les bras. Il n'a qu'à se jeter sur la ligne de craie pour marquer. Mais le temps qu'il récupère le cuir, il se retrouve avec Dupont sur le dos. Le demi de mêlée est bien décidé à ne rien lâcher.

Il verrouille l’ailier irlandais, se met en opposition par rapport à l'en-but pour qu’il ne puisse aplatir. Si proche, et pourtant si loin, Hansen ne peut pas poser le ballon sur la ligne à cause du Toulousain qui, presque à l'horizontal, l'éloigne de l'essai.

Une action qui a traversé les frontières

Le lendemain, la presse mondiale avait salué unanimement l'un des plus beaux sauvetages de l'histoire du rugby. En Irlande, et malgré la victoire, ce geste avait aussi marqué les esprits. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'Hansen soit questionné sur ce moment. En France, l’action avait presque éclipsé le revers. Les supporters tricolores y avaient vu la quintessence de ce que doit être un capitaine : toujours là quand il faut, même dans les moments les plus critiques.

Deux ans plus tard, le XV de France remet les pieds sur la pelouse de l'Aviva. L'occasion de rappeler que les Bleus, moins en vue défensivement qu'offensivement dans cette édition, sont aussi capables de briller par leur défense, même face à l'armada irlandaise. Antoine Dupont, qui avait manqué le Tournoi 2024, aura très certainement à coeur de briller pour mener les siens vers la victoire après la fessée du Vélodrome l'an passé. Espérons pour le XV de France qu'il n'ait une fois de plus pas à sortir ses gogo gadget au bras pour sauver la patrie tricolore.