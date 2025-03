6 Nations. Dublin, interdit aux visiteurs, sauf au XV de France : et si l’histoire se répétait ?

Samedi, le XV de France se rend à Dublin pour un choc décisif dans la course au titre. Face à l’Irlande invincible à la maison, les Bleus ont pourtant une vraie carte à jouer.

Dix, ce n'est pas le nombre d'essais inscrits par Antoine Dupont avec le XV de France. Il est à quinze pour info. Mais le nombre de victoires de l'Irlande à Dublin dans le Tournoi des 6 Nations depuis sa dernière défaite à domicile. Une très belle série pour le XV du Trèfle qui vise cette année la passe de trois et un nouveau Grand Chelem. Jamais une nation du Tournoi n'a remporté trois fois de suite la compétition centenaire. Et pour beaucoup, tout se joue ce week-end (ou presque).

Samedi, un choc qui pourrait déjà tout décider

Samedi, c'est le XV de France qui se déplace à l'Aviva Stadium. Dauphins des Irlandais, les Bleus sont plus que jamais en course pour la victoire finale après leur très beau succès à Rome. Le goal average parle en leur faveur. Mais ils sont encore derrière leurs prochains adversaires au classement. Certes, l'Irlande est devant. Malgré tout, rien n'est écrit à l'avance. Et s'il y a bien une équipe qui peut s'imposer à Dublin, c'est bien l'équipe de France. Ce choc arrive au meilleur moment pour des Bleus qui montent en puissance et récupèrent plusieurs joueurs au passage. Et non des moindres comme Meafou et Ntamack, sans oublier Penaud.

A l'inverse, le XV du Trèfle, qui a été bousculé au Pays de Galles, n'est pas assuré de jouer avec tous ses meilleurs éléments. Outre ces absences, c'est la pression du résultat qui pourrait jouer sur le mental irlandais. Lequel, on le sait, leur fait (souvent) défaut lorsqu'il faut réussir une performance historique.

Le pack de l’Irlande décimé face au XV de France ? Ces 3 joueurs (majeurs) qui sont incertainsOn pense notamment à l'incapacité de l'Irlande à passer les quarts de finale de la Coupe du monde. Ce samedi, l'enjeu sera bel et bien présent dans les deux camps. Mais dans le cas des Bleus, beaucoup ne s'attendent pas à ce qu'ils gagnent. Un costume d'outsider qui sera plus facile à porter. Et qui pourrait les pousser à jouer de manière bien plus libérée.

L’Irlande, invincible à Dublin… depuis sa dernière défaite face aux Bleus

On l'a dit, l'Irlande a remporté ses dix derniers matchs à la maison dans le Tournoi. Mais savez-vous qui s'est imposé à Dublin pour la dernière fois ? Vous l'aurez certainement deviné : la France. Une rencontre jouée en 2021 dans les conditions que l'on connait avec un stade vide et une ambiance glaciale. Certes, le score, 13 à 15, n'a pas marqué les esprits. Mais on se souviendra que ce jour-là, les Bleus les Tricolores ont écopé d'un carton jaune pour Le Roux dans le premier acte (24e). Et que malgré tout, ils ont réussi à s'imposer en Irlande à la faveur de deux essais par Ollivon (29e) et Penaud juste avant l'heure de jeu.

Si le 3e ligne ne sera pas sur le pré ce samedi, l'ailier, de retour après son retour en club, aura très certainement à coeur de rééditer la performance pour permettre à la France de gagner une fois de plus. On rappellera qu'à l'époque, la charnière était composée d'Antoine Dupont et... Matthieu Jalibert.

6 Nations. Un banc en 7-1 en Irlande ? Ce forfait peut transformer le XV de FranceRamos, lui, n'était pas sur la feuille de match en raison d'une pubalgie. Il avait finalement manqué tout le Tournoi après une nouvelle blessure. C'est Dulin qui avait assuré à l'arrière à Dublin tandis que Fickou était titulaire au centre aux côtés de Vincent. Si la présence du Racingman est incertaine dans les 23, le taulier du Stade Toulousain aura un grand rôle à jouer samedi.