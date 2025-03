6 Nations. Un banc en 7-1 en Irlande ? Ce forfait peut transformer le XV de France

Forfait pour le reste du Tournoi des 6 Nations, Émilien Gailleton pourrait chambouler les plans de Fabien Galthié et du XV de France contre l’Irlande.

Il y a des nouvelles qui ne font pas plaisir et donnent à réfléchir. Parmi elles, l’annonce du forfait du centre de la Section Paloise Émilien Gailleton place le XV de France au cœur d’une toute nouvelle équation. Une donnée qui pourrait bousculer la feuille de match de Fabien Galthié pour défier l’Irlande, ce samedi 8 mars à Dublin, pour la 4ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations.

6 Nations. Le XV de France face à son plus grand défi émotionnel et tactique depuis la Coupe du monde

Gailleton, finisseur forfait

Lors de la victoire tonitruante de la Section Paloise contre le Racing 92 (29-47), ce samedi 1ᵉʳ mars, le centre du XV de France s’est blessé lourdement. Absent pour au moins six semaines, Émilien Gailleton est victime d’une rupture partielle du ligament postérieur à l’un de ses genoux. Depuis le début du Tournoi des VI Nations, il était le 23ᵉ homme de Galthié et était présent sur les feuilles de match des rencontres opposant les Bleus au pays de Galles et à l’Angleterre.

Polyvalent, Émilien Gailleton est avant tout un second centre, mais il peut aussi évoluer en 12 ou sur les deux flancs de l’aile en cas de besoin. Cette polyvalence accrue lui a offert une place privilégiée avec le XV de France depuis le début de saison. En effet, Émilien Gailleton est l’un des rares joueurs en forme à pouvoir couvrir tous les postes du 11 au 14. Avec son forfait, deux options se présentent alors : le remplacer numériquement par Gaël Fickou, qui peut également proposer cette polyvalence, ou confier sa place à un nouvel avant.

Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''

Fickou et Barassi, qui en 12 pour l’Irlande ?

Dans les deux cas, le plus capé des Bleus en activité aura sûrement un rôle clé dans la composition du XV de France contre l’Irlande. S’il en a encore dans le moteur, le Racingman semble être dans le creux de la vague ces derniers temps. Actuellement, il est en concurrence avec le Toulousain Pierre-Louis Barassi, qui n’a pas pleinement convaincu sur ce début de Tournoi des 6 Nations. Les deux hommes devraient être essayés en début de semaine, selon le Midi Olympique, et Fabien Galthié et son staff prendront une décision en milieu de semaine.

Si Pierre-Louis Barassi prend l’ascendant, Gaël Fickou devrait prendre sa place sur le banc. Si l’inverse se passe, il est probable que Fabien Galthié sorte une carte spéciale pour le XV de France, celle du banc en 7-1. Déjà utilisée contre l’Italie, le 23 février dernier, elle a démontré que la quasi-totalité des trois quarts Bleus pouvaient réaliser 80 minutes à pleine intensité. Qui plus est, la rencontre à Rome a donné l’opportunité à Antoine Dupont et ses coéquipiers d’avoir la main sur le ballon, une donnée qui risque d’être bien différente en Irlande…

6 Nations. ‘‘Les Bleus ont toujours besoin de lui’’, Fickou préservé ou sur le retour avec le XV de France ?

Le 7-1, la clé du XV de France

Dans le cas d’un banc en 7-1, Maxime Lucu prendra sûrement place sur le banc, pour sa capacité à jouer 10. Ensuite, Damian Penaud et Romain Ntamack peuvent évoluer en centre ; Thomas Ramos et Antoine Dupont peuvent jouer à l’ouverture ; Louis-Bielle Biarrey est aussi un excellent 15 et Yoram Moefana a déjà prouvé à l’aile en Bleu. De plus, Cros et Boudehent ont déjà été essayés au centre. Cette polyvalence accrue chez les trois quarts français offrirait l’occasion de remplacer la quasi-totalité des avants du XV de France en cours de jeu contre l’Irlande.

Pour cause, le pack français devrait être mis à rude épreuve face à un XV du Trèfle qui a le jeu au sol et la conquête comme spécialités. Cependant, ces forces se sont montrées friables à plusieurs reprises durant le Tournoi des 6 Nations. Contre l’Écosse, les Irlandais ont perdu plus de ballons qu’à leur habitude dans les rucks (5) et ont perdu 40 % de leurs lancers en touche. Au pays de Galles, ils ont été dominés en mêlée fermée, avec 50 % de ballons perdus sur leurs introductions. Ainsi, un banc solide à Dublin aurait de quoi pouvoir rivaliser avec l’armada locale, voire mieux encore…

6 Nations. ‘‘Ils veulent la couronne’’, le choc Irlande vs France fait (déjà) saliver le rugby anglo-saxon