6 Nations. ‘‘Les Bleus ont toujours besoin de lui’’, Fickou préservé ou sur le retour avec le XV de France ?

Après une absence lors des deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations, Gaël Fickou pourrait revenir bientôt avec le XV de France.

Fin 2024, Gaël Fickou était victime d’une fracture à un pouce. Six semaines de récupération étaient alors annoncées par le Racing 92. Désormais, cette période est passée et le centre aux 93 sélections est de retour aux affaires. Appelé pour préparer la suite du Tournoi des 6 Nations, va-t-il directement retrouver un rôle de titulaire ? Sera-t-il aligné contre l’Italie ?

Selon le Midi Olympique, la paire Moefana-Barassi devrait débuter contre l’Italie. Ainsi, Gaël Fickou pourrait être relégué sur le banc, le 23 février prochain. De plus, il pourrait même ne pas être retenu sur la feuille de match, si les premiers entraînements de la semaine du 17 février ne sont pas concluants. Dans ce cas-là, le Palois Émilien Gailleton lui serait préféré.

Cependant, cette décision n’aurait rien d’une sanction sportive. En effet, le staff du XV de France souhaiterait seulement ne pas précipiter le retour de Gaël Fickou en Bleu. Pour rappel, le Racingman n’a toujours pas joué le moindre match sur l’année 2025. Il pourrait donc être préservé si besoin est.

Clé de voûte du système défensif de Shaun Edwards, Gaël Fickou est un joueur important du XV de France. À bientôt 31 ans, l’ancien du Stade Toulousain pourrait fêter sa 100ᵉ sélection cette année, s’il enchaîne avec les Bleus. En novembre, sa participation n’avait pas été remise en doute malgré des performances récentes en Bleu moins probantes.

À l’automne dernier, il avait été aligné avec Yoram Moefana en 12. Sur le début du Tournoi des 6 Nations 2025, le joueur de l’UBB poursuit son effort à ce poste, mais aux côtés de Pierre-Louis Barassi. S’ils n’ont pas été totalement convaincants sur le plan offensif, ils ont assuré défensivement, sans apporter le leadership de Gaël Fickou pour autant. Le Varois d’origine a le rôle de capitaine de la défense tricolore depuis le début du premier mandat de Fabien Galthié.

Toujours selon des propos rapportés par le Midi Olympique, ce choix n’étonnerait pas certains techniciens du rugby professionnel français. Parmi eux, Pierre-Henry Broncan, manager du CA Brive, explique l’intérêt d’un joueur comme Gaël Fickou :

On l’a certes déjà vu accomplir plus de fulgurances dans le passé, mais honnêtement, [il] garde une superbe lecture défensive, un physique d’athlète de très haut niveau et un esprit de compétiteur. Pour moi, les Bleus ont toujours besoin de Fickou."

Joueur le plus régulier de sa génération, Gaël Fickou pourrait battre quelques records d'ici à la fin de sa carrière. Si le centre prévoit, pour l’instant, de se retirer en 2027, il pourrait devenir le joueur comptant le plus de sélections avec le XV de France, devançant Fabien Pelous (118 caps). Actuellement, il ne lui manque plus 25 apparitions sous la tunique frappée du coq pour y parvenir.

