Rugby. 5 ans après, la popularité de Galthié en chute libre avec le XV de France ?

Le sélectionneur de l’équipe de France de rugby connaît une chute de popularité marquée auprès du public, selon un récent sondage.

Fabien Galthié apparaît-il encore comme le sauveur du rugby en France ? À la suite de la défaite frustrante des Bleus en Angleterre, un sondage a été réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. Il nous en apprend plus sur la popularité du sélectionneur. Selon ce baromètre, l’ancien Columérin reste majoritairement apprécié, même s’il connaît une nette baisse de sa popularité.

L’impact de la déconvenue du XV de France lors du Crunch s’est fait ressentir. En effet, 72 % des sondés estiment qu’il reste un bon sélectionneur. S’il reste haut, ce chiffre est en nette diminution par rapport aux 91 % enregistrés en septembre 2023, juste avant le dernier mondial.

De plus, une majorité des sondés ont aussi jugé satisfaisante la stratégie adoptée par Galthié (62 %), la cohésion du groupe (61 %) et l’engagement des joueurs sur le terrain (60 %). Cependant, le niveau technique de l’équipe a suscité davantage de critiques, n’obtenant que 49 % d’opinions favorables.

Malgré ces réserves, la confiance envers le sélectionneur demeure solide. Une majorité des Français (68 %) continue de croire en ses capacités, un soutien encore plus marqué chez les amateurs de rugby, qui sont 83 % à lui accorder leur confiance. Son avenir d’ici à la Coupe du monde 2027 ne devrait alors poser que peu de questions dans le débat public.

Galthié, personnage du rugby en France

Sélectionneur du XV de France depuis maintenant 5 ans, Fabien Galthié est une figure historique du rugby en France. Tout d’abord joueur de rugby de haut niveau, il a principalement évolué du côté de Colomiers. Là-bas, il a été finaliste du championnat de France 1999-2000 et finaliste de la Coupe d'Europe 1998-1999. En fin de carrière, son ultime aventure de joueur au Stade Français a également marqué les esprits. Il conclut cette dernière par un titre de champion de France dans la capitale.

En parallèle, Fabien Galthié a été l’un des meilleurs demi de mêlée de l’histoire de l’équipe de France de rugby. Il a été vice-champion du monde en 1999, propulsé comme titulaire au dernier moment, et a remporté trois Grands Chelems (1997, 1998, et 2002). De plus, il est aussi le premier Français à obtenir le titre de Meilleur joueur du monde, en 2002.

Après, sa carrière de joueur, il se lance très rapidement en tant qu’entraîneur. À la tête du Stade Français, il remporte le Top 14 en 2007. Par la suite, il se rend au Montpellier HR où il offre ses premières heures de gloire au club, en les qualifiant en H Cup et en finale du Top 14. Après un bref passage au RC Toulon en 2017-2018, il rejoint l’encadrement du XV de France durant la Coupe du monde 2019 et prend son poste de sélectionneur après la compétition.

