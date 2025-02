6 NATIONS. Pourquoi Fabien Galthié ne doit rien changer malgré la défaite en Angleterre ?

Il y a des matchs à part dans le monde du rugby. Ce Crunch 2025 en était certainement un. Au terme d’une rencontre animée, le XV de France est reparti la tête basse de Twickenham. Les Anglais s’en sortent sur le fil et ont su profiter de la maladresse des attaquants français.

Malgré cette contre-performance, Fabien Galthié doit conserver la même stratégie.

Le XV de France n’avait pas développé autant de jeu depuis bien longtemps. Les vagues bleues déferlaient sur la défense anglaise avec un grand volume. Souvent, la Rose pliait. C’est à ce moment que Dupont, Penaud, Bielle-Biarrey ou Ramos échappaient le ballon. Mais ce ne sont pas quelques fautes de main qui doivent chambouler tout un système.

It's almost certainly a try if Antoine Dupont catches the pass from Thomas Ramos, but this is elite work-rate from Fin Smith and precisely what making your own luck looks like: https://t.co/xWzJzjrDCk pic.twitter.com/pDLzIoiuQ3