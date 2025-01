6 NATIONS : 80% de victoires mais 1 seul trophée : pourquoi Fabien Galthié doit absolument gagner ?

Le sélectionneur des Bleus s'apprête à disputer sa huitième compétition à la tête du XV de France. Il est dans l'obligation de l'emporter pour conserver son statut.

En poste depuis 2020, Fabien Galthié a une année charnière devant lui. Il reste désormais un peu plus de deux ans pour préparer la Coupe du Monde 2027 en Australie. L’histoire récente du XV de France crée un sentiment d’urgence et ne laisse plus le choix au sélectionneur : il doit gagner le Tournoi des Six Nations 2025.

Un premier objectif raté

Fabien Galthié n’avait qu’une mission : ramener la Coupe à la maison. Tout son premier mandat était logiquement tourné vers l’échéance du Mondial 2023 en France. La défaite face aux Springboks en quarts de finale a été vécue comme un traumatisme et les Bleus ont mis du temps à s’en relever.

Un Tournoi 2024 terne

"J’aimerais que le Tournoi des 6 Nations commence dès demain", avait lancé Shaun Edwards quelques jours après cette désillusion. Le Tournoi 2024 avait bien fini par commencer, mais le XV de France a eu un sacré retard à l’allumage. La débâcle inaugurale à Marseille face à l’Irlande (38-17) laissait entrevoir le pire. Le match nul face à l’Italie confirmait nos craintes (13-13).

L’équipe de France n’avait pas encore digéré cette élimination d’un point à la maison, ses supporters non plus. Fabien Galthié et son staff paraissaient perdus, apathiques, endormis. En l’absence d’Antoine Dupont, personne ne semblait en capacité de secouer le bateau Bleu. Malgré tout, les Tricolores ont terminé à une honorable deuxième place.

L’été cauchemardesque

Dans ce contexte, on se dit qu’on a évité le pire, que la deuxième place est un moindre mal et que le temps fera les choses. La tournée estivale en Argentine sans les joueurs « premiums » devait être l’occasion de voir des nouvelles têtes et de bâtir un cycle vertueux.

Il n’en fut rien, l’image du XV de France a été écorchée, le bateau prenant l’eau de toutes parts. Les affaires successives de Jaminet et Jegou/Auradou ont installé un climat de défiance du grand public envers l’équipe de France. Le sportif est passé après tout le reste. Il ne restait que les affaires judiciaires. D’ailleurs, le monde du rugby peine encore à se remettre de cet été noir.

"Bourrez-vous la gueule jusqu'à 6h du matin, ramenez une fille à l'hôtel des joueurs pour faire un plan à 3, le tout en pleine tournée internationale, et 6 mois plus tard vous jouerez le Six Nations"



Hmmm pas mal le message envoyé aux joueurs, ils vont être bien calmés là https://t.co/61GoCzpnbo — Raphael Ibanesse (@Raph_Ibanesse) January 28, 2025

Et maintenant ?

Le staff est bien sûr responsable de ses joueurs, responsable du cadre installé (ou non), responsable de la manière d’aborder une compétition et de la préparer. Le staff est aussi responsable des résultats, même si les entraineurs entrainent et les joueurs jouent. Fabien Galthié représente les échecs passés de cette équipe, à lui de savoir s’il veut également incarner l’avenir.

Le sélectionneur n’a plus le droit à l’erreur. Bien qu’il brandisse l’argument fatidique des 80% de victoire, cette génération est taillée pour gagner des titres. Son bilan d’un trophée en sept compétitions disputées n’est pas suffisant au vu de la qualité de l’effectif dont il dispose. Rendez-vous compte, nous avons certainement sous nos yeux la meilleure équipe que le XV de France ait connue. À trois jours du coup d’envoi du Tournoi 2025, Fabien Galthié n’a plus le choix : il doit gagner. Sa place et sa crédibilité sont en jeu.