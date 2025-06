Macalou approuverait : qui est ce 3ème ligne qui bosse au centre face à la pénurie de 3/4 du XV de France ?

Avec les pépins qui s’enchaînent, le staff des Bleus essaie donc de parer à toutes les éventualités.

C’est samedi, dans le magnifique antre couvert du Forsyth Barr Stadium - situé sur la pointe sud-est de l’île du sud néo-zélandaise - que le XV de France va débuter sa tournée estivale au pays des All Blacks.

A l’autre bout du monde, ils sont donc 42 au total a avoir embarqué en direction de l’un des terrains de rugby les plus au sud de la planète, à plus de 19 000 kilomètres de Paris. Suffisant pour parer à toutes les éventualités ?

Il le faudra en tous cas, puisque les médias présents sur place comme L’Equipe rapportent qu’après l’entraînement de ce lundi à Auckland, plusieurs joueurs du triangle arrière traînaient la patte. D’abord Cheikh Tiberghien, touché à la cuisse lors de l’opposition du jour et dont la participation au premier test dans moins de 5 jours paraît donc compromise.

L’ailier du RCT Gabin Villière, lui, s’est bloqué le dos lors d’une séance de musculation et n’a donc pas pu participer à l’entraînement collectif. Deux joueurs qui étaient pressentis pour débuter le premier test, samedi, et dont le forfait potentiel aurait pu ouvrir la voie au polyvalent bayonnais Tom Spring. Mais le fils de Kiwi n’a lui non plus pas pris part à l’entraînement, ce lundi.

Tixeront au centre ?

En cette fin de saison, les organismes sont mis à rude épreuve pour les garçons partis à l’autre bout du monde. Et avec les pépins qui s’enchaînent, le staff des Bleus essaie donc de parer à toutes les éventualités. Ainsi, Théo Attisogbe s’est une nouvelle fois entraîné à l’arrière, tandis que les centres Gailleton et Duguivalu ont été essayé sur l’aile, à un poste qui n’est pas étranger pour eux.

L’essai sympa, c’est aussi celui du 3ème ligne de l’ASM Killian Tixeront au poste de centre. Flanker très mobile et pas gêné par le ballon, le casqué de 23 ans avait déjà terminé le match à ce poste face à l’Angleterre A.

"On l’a vécu la semaine dernière à Twickenham. Ça fait partie des options. On l’avait aussi vu avec Oscar Jegou pendant le Tournoi des 6 Nations", a expliqué Laurent Sempéré, en conférence de presse. Pas sûr tout de même que ce soit un cadeau face à Rieko Ioane...