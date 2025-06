Xv de France. 15 ans et 20 capes d'écart, 24,8 ans d'âge moyen : les chiffres de la liste de Galthié contre les Blacks

Les Bleus ont atterri en Nouvelle-Zélande, afin d'y affronter les All Blacks, avec un groupe jeune et inexpérimenté. Voici les chiffres marquants de la liste.

Depuis le retour de Galthié, les tournées d'été ne sont pas le moment où les meilleurs joueurs de l'hexagone peuvent exprimer leur rugby, mais plutôt celui où des jeunes se révèlent.

Et malgré une tournée en Nouvelle-Zélande, chose rare, l'année 2025 ne déroge pas à la règle. Sur les 37 de la liste de Galthié, sans les finalistes, 18 n'ont connu aucune sélection avec le XV de France. Si certains ont déjà porté le maillot bleu, avec France développement (en Argentine) ou France A (contre l'Angleterre), 7 d'entre eux ne l'ont jamais revêtu : Halagahu, Montagne, William, Daubagna, Millet, Spring et Tiberghien.

3 "cinquantenaires", 4 trentenaires

Parmi le groupe France, il n'y a que 3 joueurs qui comptent plus de 50 sélections. Il s'agit de Romain Taofifenua (54), Rabah Slimani (57) et Gaël Fickou (94). À savoir que seulement 4 autres joueurs comptabilisent plus de 10 sélections : Woki (30), Bamba (28), Villière (18) et Bourgarit (14).

Les trois, dits "cinquantenaires" en référence à leurs plus de 50 sélections, sont âgés de plus de 30 ans. Et seulement un autre l'est également, il s'agit du Palois Thibault Daubagna (31 ans).

24,8 ans d'âge moyen

Cette liste de Fabien Galthié est assez jeune avec 24,8 ans d'âge moyen, mais si les Bleus ont déjà connu plus jeunes. À titre de comparaison, durant le tournoi 2025, le sélectionneur a utilisé 33 joueurs, pour une moyenne d'âge de 26,9 ans.

L'âge moyen des All Blacks est bien évidemment plus élevé, avec une liste à 33 joueurs pour 27,2 ans de moyenne d'âge. Cela se reflète au niveau des sélections, puisque les Néo-Zélandais ont un groupe avec en moyenne 33,5 sélections, contre 8,9 capes pour les Bleus.

15 ans d'écart ; l'un en CE2 et l'autre avec les Blacks

Les Bleus ont un groupe assez large en termes d'âge. Le joueur le plus âgé des deux sélections est le pilier français Rabah Slimani, avec ses 35 ans, bientôt 36. Il y a d'ailleurs 15 ans, 1 mois et 1 jour d'écart entre Rabah Slimani (1989), le plus âgé de la tournée, et Théo Attissogbe (2004), le plus jeune de la tournée.

Le plus capé des deux équipes est évidemment le Néo-Zélandais Beauden Barrett avec ses 134 sélections, lui qui a commencé très tôt avec les Blacks. Au moment de son premier match sous le maillot de la Fougère, le 23 juin 2012, Théo Attissogbe terminait son année de CE2. Un monde abyssal semblait les séparer.

Toutes ces statistiques démontrent bien la qualité du groupe néo-zélandais et l'inexpérience de celui français. Gagner là-bas serait donc un véritable exploit. Il ne reste plus qu'à voir ce dont sont capables les jeunes de Galthié, qui nous ont toujours impressionnés lors des tournées d'été.