RUGBY. Killian Tixeront : L’Ascension d’un talent silencieux mais indispensable

Le Top 14 est bourré de talents qui émergent, saison après saison. Aujourd'hui, focalisons-nous sur un jeune joueur déjà expérimenté, qu'il va falloir surveiller cette saison en Auvergne.

Déjà expérimenté

Pour les puristes du Top 14, le nom de Killian Tixeront ne vous est certainement pas inconnu. Le troisième ligne aile, capable de jouer avec le numéro 8, évolue à l'ASM depuis 2017 et connait la première division depuis quatre saisons !

Si ce dernier n'a que 22 ans, ne vous laissez pas avoir par son jeune âge, car c'est une des pierres angulaires du système de jeu de Christophe Urios, et un formidable ferrailleur aux capacités physiques intéressantes.

Avec 1,96 m pour près de 110 kg, Tixeront est un profil ultra-moderne, capable de porter la balle, mais d'être aussi actif dans le secteur de jeu défensif. En touche, ce dernier est un poisson dans l'eau et l'alignement clermontois se repose souvent sur le jeune homme.

Ces qualités lui ont donc fait découvrir tôt le Top 14, à 18 ans seulement, en 2020. La saison suivante, 2021/2022, le troisième ligne fait de plus en plus son apparition avec l'équipe première et joue quatre matchs de Top 14, pour trois titularisations, en même temps qu'il fait le bonheur de l'équipe de France U20.

L'année d'après, à tout juste 20 printemps, le natif de Clermont-Ferrand empile 20 rencontres, toutes compétitions confondues et joue un match sur deux dans le XV de départ. La saison dernière, Tixeront est un des cadres de l'ASM et grappille encore un peu plus de temps, ne ratant aucune rencontre ou presque. Il prend part à 28 matchs, pour 15 titularisations.

Pour le premier match de championnat face à la Section Paloise, ce dernier a été titulaire et auteur d'un essai. Sa performance a été remarquée et "Tix" a logiquement été élu homme du match sur la pelouse du Marcel-Michelin. En l'absence de Marcos Kremer, ce dernier a aussi enfilé la casquette de sécateur et a été le meilleur plaqueur de son équipe.

En décembre 2022 déjà, les prémices de ses qualités avaient fait surface contre les solides joueurs des Stormers en Champions Cup. Ce dernier était rentré en cours de jeu à la huitième minute et avait épouvanté les Sud-Africains par sa puissance, mais aussi son agressivité défensive. Il avait aussi été élu homme du match par l’EPCR.

Cette saison, Tixeront sera à la lutte avec l'infatigable Lucas Dessaigne, Alexandre Fischer le revenant, le talentueux Peceli Yato ou encore Marcos Kremer. Fritz Lee et Sowakula ne devraient pas être de réels concurrents. La troisième ligne clermontoise a de sérieux arguments à faire valoir.

Vers une place en équipe de France ?

Avant de faire fureur en Top 14, Killian Tixeront était un membre incontournable de l'équipe de France des moins de 20 ans, avec qui il compte onze capes. Il joue avec les Bleuets sur deux saisons et a même été surclassé la première année.

La saison dernière, le troisième ligne a été récompensé de ses bonnes performances par un appel de Fabien Galthié pour participer à la tournée estivale avec les Bleus. Le jeune clermontois a été d'abord titulaire lors du match de "France Développement" en troisième ligne centre, avant de compter sa première cape internationale face aux Pumas. Il est rentré un peu moins d'un quart d'heure, mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens.

Mais alors, reverra-t-on Tixeront avec la tunique bleue cette saison ? C'est fort possible, car à ce rythme-là, il pourrait bien bousculer la hiérarchie et passer devant des joueurs comme Lenni Nouchi, Judicael Cancoriet, profiter aussi des histoires extra-sportives d'Oscar Jegou et pourquoi pas prendre place sur le banc des finisseurs à la place de Paul Boudehent.

Lors de la tournée de novembre, François Cros et Charles Ollivon devraient naturellement être les titulaires sur les flancs de la mêlée tricolore. En revanche, Tixeront se place désormais comme un sérieux prétendant à la scène internationale. À seulement 22 ans, ce dernier représente un des espoirs du rugby français à ce poste !

