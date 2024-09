RUGBY. Joseph Suaalii : Le jeune prodige venu du XIII peut-il sauver les Wallabies ?

Joseph Suaalii, 21 ans, est sur le point de faire ses débuts en rugby à XV avec les Wallabies. Peut-il relever le défi et devenir la clé du renouveau australien ?

À seulement 21 ans, Joseph Suaalii se retrouve déjà au cœur des débats. Après une courte mais prometteuse carrière en rugby à XIII avec les Roosters de Sydney, le jeune prodige s’apprête à faire le grand saut vers le rugby à XV en rejoignant les Wallabies dans les prochaines semaines.

Mais peut-il réellement avoir un impact sans avoir joué un seul match de haut niveau dans cette discipline ? Certains en doutent, d'autres sont plus optimistes. Michael Cheika, ancien sélectionneur de l'Australie, est convaincu que le pari de Rugby Australia sur Suaalii est le bon. Selon lui, l'athlète dispose des qualités nécessaires pour réussir cette transition.

Suaalii a fait irruption sur la scène de la NRL en 2021 en tant que jeune prodige. Alors âgé de 17 ans, il avait obtenu une dérogation pour faire ses débuts en première division avant d'avoir 18 ans. En mars 2023, il avait signé un contrat à plusieurs millions. S'engageant ainsi avec les Wallabies pour trois ans, avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2027.

Sa polyvalence, sa puissance physique et sa rapidité en font une arme redoutable sur le terrain. Mais passer du rugby à XIII au XV demande plus qu'un physique hors-norme (1m96, 98 kg) : c'est un autre sport, avec des règles et des dynamiques différentes. "C'est un ballon de rugby, en fin de compte. Il s'agit juste de jouer."

Pourtant, les Wallabies semblent vouloir capitaliser rapidement sur lui. Il pourrait faire le voyage jusqu'en Europe cet automne, avant même de disputer un match international. Un choix audacieux de la part de la fédération australienne, qui semble prête à tout pour redresser une équipe en crise.

Avec l’expérience de "code-switchers" comme Lote Tuqiri avant lui, l’Australie espère que Suaalii pourra suivre le même chemin et briller rapidement. Pour Richie Mo’unga, ouvreur des All Blacks, cette transition ne sera pas aussi facile que cela. Il reconnaît cependant le talent brut de Suaalii. Selon Mo’unga, si l'athlète est bien encadré, il pourra s’imposer parmi les meilleurs.

Le principal concerné, lui, reste serein. « Je vais y arriver », a-t-il confié aux médias locaux. Avec une telle confiance, il entend bien se tailler une place de choix au sein de la sélection australienne. Seulement le temps nous dira si le pari sur Joseph Suaalii sera une réussite pour les Wallabies.

Mais ce qui est sûr, c'est que l'attente autour de lui est immense, et l’avenir de l’équipe pourrait dépendre de cette recrue hors-norme. Les Wallabies se rendront au Royaume-Uni fin octobre pour affronter l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Ils ont récemment subi la pire défaite de leur histoire face à l'Argentine, 67 à 27. Soit le plus grand nombre de points concédés, et la deuxième plus grande marge de leur histoire.