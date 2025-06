Du Pays Basque à la Nouvelle-Zélande : le destin fou d’un fils de Kiwi qui va affronter les All Blacks

La belle histoire de la liste du XV de France est pour Tom Spring, ce fils de Kiwi qui va jouer au pays des All Blacks et certainement réaliser son rêve.

Amoureux des Bleus ou du rugby en général, vous aviez certainement dû enlever le mode sourdine de votre téléphone afin de ne pas rater la liste du XV de France pour aller affronter les All Blacks sur leurs terres en juillet.

XV de France. Jauneau, Duguid, Tixéront… ces Bleus qui vont découvrir les Blacks : la liste pour la tournéeSi celle-ci comporte évidemment pas mal de fraîcheur puisque les premiums et la majorité des finalistes n’en sont pas, la plus belle histoire de cette liste est évidemment celle de Tom Spring. Auteur d’une (très) belle fin de saison, l’ailier/arrière/ouvreur de l’Aviron Bayonnais se voit donc récompensé par cette sélection qui a une saveur encore plus particulière pour lui.

Des racines chez les Kiwis

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le 3/4 polyvalent de 22 ans est en effet d’origine néo-zélandaise, puisque son père Sean est un Kiwi qui arriva en France dans les années 90 pour jouer au rugby. Au Pays Basque, il y rencontra la mère de ses enfants et n’a donc plus jamais quitté l’Euskadi.

VIDEO. TOP 14. Spring électrise Bayonne, Lopez ambiance les vestiaires : soirée historique à Jean-Dauger !De leur union sont nés 3 enfants, qui seront tous joueurs de rugby professionnel l’an prochain : Max, l’aîné, arrière du Racing 92 et international français (1 cape en 2022). Tom, donc, plus jeune de 18 moins et peut-être bientôt tricolore lui aussi, et son jumeau Sam, 3/4 centre de Nafarroa en Fédérale 1 qui, selon nos informations, devrait être un joueur du Biarritz Olympique l’an prochain, en ProD2.

Trois jeunes garçons formés dans la très bonne école de rugby basée à Garazi - petit bled de 1500 habitants niché au pied des Pyrénées et situé à quelques encablures des enclaves d’Arneguy et Ispeguy, où le prix de l’essence, du Ricard et du paquet de clopes attirent à lui seul des milliers d'affairistes chaque week-end - pour qui, vous aurez donc compris, le rugby est histoire de famille.

AMATEUR. Mais au fait, c’est quoi cette équipe des ''Euskarians'', qui n’avait plus affronté une nation depuis 2015 ?On imagine donc la fierté de la "familia" au moment d’apprendre que Tom allait s’envoler vers l’Aotearoa prochainement pour y défier les All Blacks. Elle pour qui, racines obligent, le cœur a toujours balancé entre les hommes en noir et le XV de France. Mais qui soutiendra certainement les Bleus en juillet, même à l'autre bout du monde...