Rugby. Matchs amicaux de l'été 2025 : toutes les infos du 4 au 10 août

La préparation de la plupart des équipes est déjà bien entamée, et les matchs amicaux approchent à grands pas. Voici les informations de ceux de la semaine du 4 au 10 août.

Le coup d'envoi de la prochaine saison n'a pas encore été donné que les équipes s'y préparent déjà activement. Et la prochaine étape, ce sont les matchs amicaux !

Cette partie de la préparation a déjà débuté pour certains. Récemment amputé d'Ugo Seunes, parti en région parisienne, Aurillac devra faire sans son ouvreur talentueux pour cette saison. Mais ça n'a pas empêché ses ex-coéquipiers de performer face à Narbonne. Un match découpé en 3 mi-temps, que les Aurillacois ont largement dominé. Pas de quoi s'enflammer, loin de là, car il ne s'agit que d'un simple match amical, mais un motif de satisfaction, du moins.

Vendredi 8 août : le jour à ne pas louper

Cette semaine, d'autres équipes entrent dans la danse des matchs amicaux. Et la journée qu'il faudra suivre est le vendredi 8 août. Six clubs seront sur les prés. Jeudi et vendredi, si vous êtes du côté de Saint-Lary Soulan, n'hésitez pas à vous rendre au stade de rugby en fin d'après-midi, vous serez gâtés.

Tarbes - Brive, jeudi 7 août

Saint-Lary Soulan, lieu privilégié par les équipes afin d'effectuer un stage de préparation de début de saison, accueillera deux rencontres cette semaine. Le premier opposera le pensionnaire de Nationale, Tarbes, à celui de Pro D2, Brive.

Il aura lieu à 18h00 au stade Sainte-Marie de Saint-Lary Soulan. Les billets sont en vente directement sur place

SA XV - Nice, vendredi 8 août

Dès le lendemain, Nice et Soyaux-Angoulême s'affronteront au même endroit. Le match aura lieu à 17h00, la billetterie étant directement sur place.

Agen - Colomiers, 8 août

Coup d'envoi des matchs amicaux pour Agenais et Columérins. Ils se retrouveront à Casteljaloux, au stade de Lirac à 19h30. L'entrée est à hauteur de 10 €.

Nevers - Aurillac, 8 août

Après sa large victoire face à Narbonne, Aurillac enchaîne à nouveau. Au stade du Pré Fleuris de Nervers, l'USON reçoit les Aurillacois. Le match aura lieu ce vendredi 8 août à 19h00. La billetterie est déjà ouverte en ligne.

