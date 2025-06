XV de France. Cartons rouges, rebondissements, et une fin héroïque : les jeunes Français dominent l’Angleterre

Contre toute attente, la France s’impose en Angleterre avec une équipe largement renouvelée. Une victoire précieuse pour l’avenir.

Une bonne entame de la France

Avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande pour y défier les All Blacks, la France avait rendez-vous avec l'Angleterre ce samedi à Twickenham. Un match pas vraiment amical face aux Anglais pour une sélection tricolore fortement rajeunie malgré la présence de Fickou encore d'Hastoy. En jeu pour les Bleus, de précieux points à prendre en vue de la tournée.

Et si l'entame a été locale, ce sont bien les Français qui ont trouvé la faille par Barlot sur un ballon porté suite à plusieurs fautes anglaises (0-5). Mieux entrés dans la partie, plus précis, les hommes de Galthié ont doublé la mise par Auradou (0-12, 11e) sous l'impulsion d'un Attissogbe incisif.

L'Angleterre joue à sa main

Disciplinés jusqu'au quart d'heure, les Français ont donné à l'Angleterre l'occasion d'investir le camp de la France. Et de faire le siège de l'en-but. Plusieurs pénalités qui ont finalement débouché sur la première réalisation des locaux par Willis à la 24e (7-12). Un essai logique au vu de la domination anglaise en termes de possession et d'occupation. Les Bleus n'ayant plus vraiment le cuir depuis le deuxième essai. Un jeu direct qui a débouché sur une nouvelle réalisation pour l'Angleterre (29e) par Coles (12-12).

Il a fallu attendre la 31e pour voir la France à nouveau à l'attaque. Puis reprendre le ballon. Sans un retour en catastrophe de Tixeront sur Heyes, c'est un troisième essai qui pendait aux nez des Tricolores. Les Bleus ont eu chaud. Mais ils ont retrouvé de l'avancée après l'exclusion de Feyi-Waboso pour un plaquage haut sur Hastoy. Une action qui a été revue par le bunker, et qui s'est transformée en carton rouge. A 15 contre 14, les Français ont laissé passer une belle occasion. Pire, ils ont encaissé un nouvel essai par Carpenter après une percée d'Atkinson (19-12).

A 14 mais pas résignés

L'arrière a bien failli doubler la mise à la 50e avant de voir l'arbitre refuser les cinq points pour un en-avant. Une nouvelle alerte alors que l'Angleterre jouait encore à 14. Il a fallu attendre la 57e pour voir Le Garrec marquer entre les perches suite à une très belle prise dans les airs de Tixeront et un relais de Gailleton. Mais une faute au préalable de Woki, sanctionné d'un jaune, a poussé l'officiel à refuser l'essai. D'un en-but à l'autre, l'Angleterre n'a, elle, pas manqué l'occasion de punir les Bleus par Dombrandt (61e, 24-12).

Un tournant dans cette rencontre alors que Woki a vu sa biscotte se transformer en carton rouge après sa charge à l'épaule sur George. Une exclusion de 20 minutes pour la France qui a compliqué la tâche des hommes de Galthié. Lesquels commençaient à accuser le coup physiquement. A l'inverse, l'Angleterre a profité de l'apport des remplaçants pour dominer.

En dépit d'occasions manquées, à l'image de cette bonne touche dans le camp anglais à quelques minutes de la sirène. Et d'un manque de maitrise et de repères qui a compliqué la tâche de la France. Des joueurs comme Guillard, Tixeront ou encore Attissogbe ont pu se montrer. Il faut aussi saluer l'état d'esprit de Bleus qui, à 14, sont allés inscrire un essai dans les derniers instants. Puis celui de la victoire après la transformation d'Hastoy après un pilonnage en règle. Score final, 24 à 26.