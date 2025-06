XV de France. 13 néo-Bleus, Galthié fait des choix forts pour défier l’Angleterre

Alors que la plupart des internationaux habituels ne sont pas disponibles, Fabien Galthié a dû faire des choix pour préparer la tournée d’été du XV de France.

Qui décrochera son billet pour la Nouvelle-Zélande ? C’est la question que tout le monde se pose à la vue de la première liste de l’été, communiquée par Fabien Galthié. Ainsi, les 28 joueurs convoqués avec le XV de France font partie des formations qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du Top 14. Le 21 juin prochain, à Twickenham, la réserve des Bleus affrontera l’équipe bis de l’Angleterre pour un Crunch estival atypique.

🇫🇷 Voici la liste des joueurs de France A sélectionnés pour préparer le match face à l’Angleterre XV, ce samedi à 16h15 ! 💪 pic.twitter.com/jntg2hkjoG — France Rugby (@FranceRugby) June 15, 2025

Si Fabien Galthié surprend beaucoup, c’est bien parce que presque la moitié des joueurs appelés à Marcoussis ne comptent aucune sélection en Bleu. En effet, ce sont pas moins de 13 joueurs qui n’ont encore jamais porté le maillot frappé du coq dans une rencontre internationale, reconnue par le FFR. Ces nouveaux arrivants réservent quelques invités inattendus.

Des Bleus inexperimentés

Chez les avants, on retrouve plusieurs novices au niveau international. Ainsi, Tyler Duguid (24 ans), Baptiste Erdocio (25 ans), Alexandre Fischer (27 ans),Guillaume Marchand (27 ans), Régis Montagne (24 ans), Jacobus van Tonder (27 ans) et Théo William (24 ans) arrivent du Top 14 sans caps en Bleu. En parallèle, l’ancien Toulousain et pilier de Provence Rugby Paul Mallez (24 ans) est le seul pensionnaire de Pro D2 appelé avec la sélection.

Pour les arrières, on ne retrouve que cinq prétendants encore vierges des prés internationaux. Parmi eux, Léo Berdeu (27 ans) fait office d’habitué du groupe d’entraînement, puis Thibault Daubagna (31 ans), Alivereti Duguivalu (27 ans), Théo Millet (27 ans) et Maël Moustin (22 ans) complètent le groupe. Ensuite, une quinzaine de joueurs se présentent comme des internationaux déjà qualifiés, au niveau d’expérience variable.

Par exemple, Gaël Fickou (93 caps), Rabah Slimani (57 caps) et Romain Taofifenua (54 caps) sont les vétérans affirmés de ce groupe. Derrière eux, Cameron Woki (30 caps) et Demba Bamba (28 caps) possèdent également un passif notable avec le XV de France. En réalité, seuls sept joueurs appelés comptent au moins 10 sélections avec le XV de France. Au cinq joueurs nommés précédemment, il faut compter Nolann Le Garrec et Mickaël Guillard qui comptent tous les deux une dizaine d’apparitions en Bleu.

Par ailleurs, Fabien Galthié a fait appel à trois joueurs formés à l’étranger n’ayant jamais connu de sélections auparavant, avec le Catalan Jacobus van Tonder (Afrique du Sud), l’Héraultais Tyler Duguid (Canada) et l’Auvergnat Alivereti Duguivalu (Fidji). C’est un record pour une liste de l’ère Galthié. Néanmoins, le sélectionneur avait déjà pu compter sur l’apport et la détermination de joueurs comme Paul Willemse, Thibaud Flament ou Emmanuel Meafou, dans des conditions similaires.

De fait, cette liste prévue pour défier l’Angleterre XV prochainement est aussi un avant-goût de ceux qui partiront en Nouvelle-Zélande, pour la tournée d’été 2025 du XV de France. Ensuite, le dimanche 22 juin prochain, une liste élargie de 37 joueurs devrait être communiquée, comprenant certains perdants malheureux des demi-finales de Top 14. Puis, la semaine suivante, cinq finalistes se rendront en Océanie pour rejoindre Fabien Galthié, son staff et le contingent tricolore.

La liste du XV de France :

Hugo AURADOU, 21 ans, 5 sélections ;

Demba BAMBA, 27 ans, 28 sélections ;

Gaëtan BARLOT, 28 ans, 9 sélections ;

Tyler DUGUID, 24 ans, 0 sélection ;

Baptiste ERDOCIO, 25 ans, 0 sélection ;

Alexandre FISCHER, 27 ans, 0 sélection ;

Mickaël GUILLARD, 24 ans, 10 sélections ;

Paul MALLEZ, 24 ans, 0 sélection ;

Guillaume MARCHAND, 27 ans, 0 sélection ;

Régis MONTAGNE, 24 ans, 0 sélection ;

Rabah SLIMANI, 35 ans, 57 sélections ;

Romain TAOFIFENUA, 34 ans, 54 sélections ;

Killian TIXERONT, 23 ans, 1 sélection ;

Jacobus VAN TONDER, 27 ans, 0 sélection ;

Théo WILLIAM, 24 ans, 0 sélection ;

Cameron WOKI, 26 ans, 30 sélections ;

Théo ATTISSOGBE, 20 ans, 5 sélections ;

Léo BARRÉ, 22 ans, 7 sélections ;

Léo BERDEU, 27 ans, 0 sélection ;

Thibault DAUBAGNA, 31 ans, 0 sélections ;

Alivereti DUGUIVALU, 27 ans, 0 sélection ;

Gaël FICKOU, 31 ans, 93 sélections ;

Émilien GAILLETON, 21 ans, 7 sélections ;

Antoine HASTOY, 28 ans, 7 sélections ;

Baptiste JAUNEAU, 21 ans, 1 sélection ;

Nolann LE GARREC, 23 ans, 10 sélections ;

Théo MILLET, 27 ans, 0 sélection ;

Maël MOUSTIN, 22 ans, 0 sélection.

