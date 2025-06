XV de France. Galthié face à la 'génération dorée' de Dupont : ''Vous avez découvert le rugby en 2020, non ?''

La génération Dupont est-elle la plus belle de l’histoire ? Pas si vite, répond Fabien Galthié, qui rappelle que le rugby français ne date pas d’hier.

Depuis plusieurs saisons, les superlatifs pleuvent autour du XV de France. Une équipe portée par un Antoine Dupont stratosphérique, une densité de talents rare à tous les postes, et des résultats qui relancent les rêves de conquête.

Beaucoup y voient la meilleure génération de l’histoire des Bleus. Mais Fabien Galthié, lui, préfère tempérer. Une manière peut-être pour lui de protéger ses ouailles comme il le fait depuis sa prise de fonctions. Et ce, même s'ils sont habitués à la pression, et à gagner des titres en club.

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le sélectionneur a lâché une réponse pleine de malice, mais aussi d’histoire. "J’ai joué en équipe de France avec Blanco, Lagisquet, Califano, Pelous, Dominici, Benetton, Lamaison, Benazzi, Sadourny, Tournaire, Garbajosa, Gonzalez, Jauzion, Harinordoquy, Rougerie, Betsen, Magne, Ibanez… Et je parle uniquement des gens de ma génération, là…

Galthié, mémoire vive du rugby français

Loin d’être dans le déni des qualités de l’actuelle équipe, Galthié revendique surtout un regard plus large, plus enraciné. Il rappelle les noms de ceux qui ont marqué les décennies précédentes, comme Rives croisé lors d'un touché, qui l'a marqué à plus d'un titre. "Rien qu’au 'touch', c’était compliqué de l’attraper."

Un clin d’œil qui en dit long sur son respect pour l’histoire du rugby tricolore, et sur sa méfiance face aux emballements trop rapides. "Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Ou alors, vous avez découvert le rugby en 2020…"

Dupont, génération dorée… et pression maximale

Cela n’empêche pas Galthié de mesurer la puissance de feu de son groupe actuel. Des stars comme Dupont sont aujourd’hui comparées à Zidane, comme l’évoquait récemment RMC. Mais il est loin d'être le seul à briller avec, notamment, un Louis Bielle-Biarrey qui monte en puissance. Michalak parle ainsi de “meilleure génération”. Ugo Mola, lui, estime que c'est la plus complète “depuis bien longtemps”.

Mais au fond, Galthié ne veut pas que ses joueurs portent cette étiquette comme un poids. L’histoire, on la construit. Et elle ne se juge pas sur une hype… mais sur des titres. Et pour le moment, ses Bleus n'ont remporté "que" deux fois le Tournoi des 6 Nations, avec un Grand Chelem à la clé. Là où certains de leurs aînés ont enchainé les trophées dans les années 2000 ou les années 60. Un titre en 2027 pourrait mettre fin au débat une bonne fois pour toutes.