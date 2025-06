Bordeaux et Lille raflent la mise pour accueillir les équipes de France en 2025/2026

France - Fidji, France - Angleterre féminin, France - Italie... Bordeaux et Lille recevront les Bleus lors de la saison 2025-2026.

La Fédération Française de Rugby poursuit sa volonté de faire rayonner le rugby sur tout le territoire. Et pour la saison à venir, c’est du côté de Bordeaux et Lille que les supporters auront rendez-vous avec les Bleus, garçons et filles confondus.

Bordeaux prêt à vibrer pour les Bleus

Le Stade Atlantique de Bordeaux, habitué des grosses affiches de rugby, accueillera deux rencontres des Équipes de France. Le 15 novembre 2025, dans le cadre des Autumn Nations Series, le XV de France masculin affrontera les Fidji à 21h10. XV de France. Ntamack et Jalibert sur le flanc : qui pilotera les Bleus en Nouvelle-Zélande ?

Une belle affiche face à une équipe toujours spectaculaire, qui a récemment bousculé les plus grosses nations du rugby mondial.

Mais l’événement marquant sera sans doute du côté des Bleues. Le 17 mai 2026, le XV de France féminin défiera l’Angleterre dans le Tournoi des Six Nations. Ce choc face aux Red Roses se jouera dans une enceinte de 42 000 places, un record sur le sol français pour les Tricolores. Un signal fort envoyé par la FFR pour accompagner la montée en puissance du rugby féminin.

XV de France Masculin : Autumn Nations Series 2025 : France - Fidji le samedi 15 novembre à 21h10

XV de France Féminin : Tournoi des Six Nations 2026 : France - Angleterre le samedi 17 mai à 17h45 : Tournoi des Six Nations 2026 : France - Angleterre le samedi 17 mai à 17h45

Lille accueillera aussi les U20

Direction le nord ensuite, où Lille confirmera encore son attachement au rugby. Le Decathlon Arena – Pierre Mauroy recevra le XV de France masculin le dimanche 22 février 2026 pour un France - Italie du Tournoi des Six Nations (16h10).

U20 France Masculin : Date à déterminer - week-end du 21/22 février : Stadium Lille Métropole

XV de France Masculin : France - Italie le dimanche 22 février à 16h10 : Decathlon Arena - Pierre Mauroy

En parallèle, les Bleuets U20 croiseront, eux aussi, la route des Italiens au Stadium Lille Métropole lors du même week-end. A ce ''poste difficile'', le XV de France n'a pas encore trouvé son futur taulier... mais ça urgePour les supporters, la FFR mettra prochainement en vente deux packs billetterie pour vivre ces rendez-vous en direct à Bordeaux et Lille. De quoi garantir une nouvelle fois des ambiances à guichets fermés dans ces villes déjà conquises par la ferveur du ballon ovale.