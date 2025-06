XV DE FRANCE. Sans Farrell, Itoje et Smith : les jeunes pousses anglaises à l’assaut des Bleus

Steve Borthwick a dévoilé une liste de 36 joueurs pour préparer la réception des Bleus à Twickenham. Si le XV de la Rose sera privé de ses stars, cette rencontre a tout du laboratoire géant.

Le 21 juin prochain, à Twickenham, l’Angleterre et la France vont s’affronter dans un Crunch un peu particulier. Ni match officiel, ni opposition de gala. Ce « England XV – France XV » fait office de parenthèse entre fin de saison des clubs et tournée d’été. Un match sans capes, mais pas sans enjeux.

Une liste entre gestion et projection

Privé des finalistes de Premiership (Bath et Leicester), des joueurs appelés avec les Lions britanniques, et de quelques cadres au repos, Steve Borthwick a composé avec les moyens du bord. Résultat : une liste à deux visages. Des noms très connus - George Ford, Henry Slade - côtoient des profils émergents, voire totalement inconnus du grand public.

😍 𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 du #XVdeFrance 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐞́𝐭𝐞́ !



🇫🇷 Avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande, un premier groupe se réunira dès le 15 juin à Marcoussis pour préparer un match de France A en Angleterre ! 🗓️ pic.twitter.com/2ZdaRvtTEJ June 6, 2025

Ford (98 sélections) fera figure de leader, tout comme Slade (73 capes), pour encadrer une ligne arrière encore en chantier. À ses côtés, on retrouve quelques habitués des joutes européennes comme Fraser Dingwall (Northampton), très en vue en Champions Cup, ou Tom Roebuck (Sale), habitué à empiler les essais.

Des revenants et des candidats surprises

Parmi les visages connus du rugby français, Tom Willis, passé par Bordeaux-Bègles, est bien là. L’ancien girondin, aujourd’hui aux Saracens, pourrait faire parler sa puissance. Son compère Gabriel Oghre, également passé par l’UBB, est aussi dans le groupe même s’il n’a encore jamais porté le maillot de l’Angleterre.

Sur les lignes arrières, les jeunes loups Ollie Sleightholme (Northampton), Immanuel Feyi-Waboso (Exeter) ou encore Charlie Bracken, le fils de Kyran Bracken, postulent.

Un match sans enjeu, vraiment ?

Certes, cette opposition ne comptera pas comme une sélection officielle. Mais elle arrive à un moment charnière : juste avant que Borthwick n’annonce, le 23 juin, le groupe pour la tournée d’été contre l’Argentine et les États-Unis. Autant dire que cette rencontre sera très importante. Pour beaucoup de ces joueurs, c’est une occasion de se montrer.

En face, les Bleus arriveront avec une équipe, elle aussi, privée de ses demi-finalistes de Top 14. Galthié profitera aussi de cette rencontre pour lancer certains jeunes et tester des associations avant le grand départ pour la Nouvelle-Zélande. Il pourra piocher dans les effectifs d’équipes comme le LOU, le Racing 92, le Stade Français ou encore Pau et La Rochelle, qui ont tous fini hors du top 6.

Cette équipe de « France XV » devrait tout de même avoir fière allure, avec une possible première ligne Beria-Bourgarit-Bamba, 42 sélections au compteur. On imagine aussi que les Rochelais Jegou et Boudehent seront de la partie. L’attelage du LOU Guillard-William fait également saliver. Avec la future charnière maritime Le Garrec-Hastoy à la baguette, il y aura décidément du spectacle sur la pelouse de Twickenham.

Ce qu’il faut retenir

Ce Crunch version 2025 n’aura pas l’intensité d’un choc du Tournoi. Mais il n’est pas anodin. Il ouvre la possibilité d’offrir du temps de jeu pour des joueurs qui n’en ont pas toujours. Et pour l’Angleterre comme pour la France, c’est peut-être là que se joueront certaines places pour le prochain Mondial en Australie.

Les avants :

Fin Baxter (Harlequins), Richard Capstick (Exeter Chiefs) , Arthur Clark (Gloucester Rugby), Alex Coles (Northampton Saints), Chandler Cunningham-South (Harlequins), Ben Curry (Sale Sharks), Theo Dan (Saracens), Trevor Davison (Northampton Saints), Alex Dombrandt (Harlequins), Afolabi Fasogbon (Gloucester Rugby), Nick Isiekwe (Saracens), Manny Iyogun (Northampton Saints), Jack Kenningham (Harlequins), George Kloska (Bristol Bears), Curtis Langdon (Northampton Saints), Tom Lockett (Northampton Saints), Gabriel Oghre (Bristol Bears), Tom Pearson (Northampton Saints), Bevan Rodd (Sale Sharks), Tom Willis (Saracens).

Les arrières :

Charlie Atkinson (Gloucester Rugby), Seb Atkinson (Gloucester Rugby), Oscar Beard (Harlequins), Charlie Bracken (Saracens), Joe Carpenter (Sale Sharks), Fraser Dingwall (Northampton Saints), Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs) , George Ford (Sale Sharks), Rekeiti Ma’asi-White (Sale Sharks), Cadan Murley (Harlequins) , Luke Northmore (Harlequins), Will Porter (Harlequins), Raffi Quirke (Sale Sharks), Tom Roebuck (Sale Sharks) , Henry Slade (Exeter Chiefs), Ollie Sleightholme (Northampton Saints).