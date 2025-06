TOP 14. Uini Atonio sur le flanc à 35 ans : plusieurs mois d’absence… et après ?

Coup dur pour Atonio, touché au genou. Fissure du tendon rotulien, plusieurs mois d'absence à prévoir. À 35 ans, le pilier rochelais pourrait-il envisager un clap de fin ?

Une blessure sérieuse au genou

C’est une nouvelle que ni le Stade Rochelais, ni le XV de France ne voulaient recevoir. Sérieusement touché au genou, Uini Atonio va devoir observer une longue période de convalescence. Un vrai coup dur pour le pilier droit, indispensable aussi bien en club qu’en sélection.

Touché au genou, le colosse rochelais souffre d’une fissure au niveau du tendon rotulien, selon les informations de L'Equipe et Sud Ouest. Une blessure qui va nécessiter plusieurs mois de soins et de rééducation. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée, mais l’absence pourrait s’étirer sur une bonne partie de la saison 2025/2026.

Un cadre incontournable du Stade Rochelais

Atonio, c’est l’un des piliers de la machine jaune et noire depuis son arrivée en 2011. Toujours aussi impressionnant en mêlée fermée, précieux dans le vestiaire, le Néo-Zélandais naturalisé français, désormais cadre du vestiaire maritime, avait prolongé son contrat jusqu’en 2027. Un choix qui démontrait sa volonté de continuer à porter haut les couleurs rochelaises malgré les années.

Alors qu’il avait brièvement annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2023, Atonio était finalement revenu sur sa décision en janvier dernier, réintégrant le groupe du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Sa présence, son expérience et sa solidité avaient été précieuses pour Fabien Galthié et son staff.

La Rochelle et le XV de France devront s’adapter

L’absence d’Atonio laisse forcément un vide difficile à combler, aussi bien pour Ronan O’Gara que pour le staff tricolore. Côté Rochelais, le staff devra compter sur la profondeur de son effectif pour tenir le cap en Top 14 et en Champions Cup. En sélection, cette blessure rouvre la concurrence à droite, dans un secteur toujours sensible. A ce ''poste difficile'', le XV de France n'a pas encore trouvé son futur taulier... mais ça urge

Après la tournée en Nouvelle-Zélande, les tests de novembre vont permettre à certains éléments de gagner du temps de jeu. Et on l'espère, de briller. À 35 ans, le pilier rochelais va désormais entamer un nouveau défi, loin des terrains cette fois : celui de la guérison. Avec, comme toujours chez lui, un mental de compétiteur. Reste à savoir si ce pépin, combiné à son âge et son gabarit, ne va pas le pousser à prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière.

Éliminé de la course aux Brennus cette année, le Stade Rochelais va entamer un nouveau cycle. Plusieurs joueurs, et non des moindres comme Kerr-Barlow, vont quitter le navire. Tandis que de jeunes loups aux dents longues comme Nolann Le Garrec vont débarquer. Si Atonio venait à faire une saison blanche, il n'est pas impossible qu'il mette un terme à sa carrière, aussi bien en club, qu'avec les Bleus.