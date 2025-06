TOP 14. Bayonne veut encore ''croquer'' en demie face au Stade Toulousain ! ''Qu'est-ce qu'on risque ?''

Après sa victoire face à Clermont en barrage du TOP 14, Bayonne défie Toulouse en demi-finale avec la même énergie et l’insouciance qui font sa force.

Vainqueur de Clermont vendredi en barrage (20-3), Bayonne a écrit une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois, l’Aviron s’est hissé en demi-finale du Top 14. Une performance majuscule pour un groupe qui ne cesse de surprendre et qui va maintenant défier le Stade Toulousain.

Une victoire historique sous la pluie

Face à l’ASM, les Basques ont parfaitement géré un match sous des trombes d’eau. « C'est pas de chance de jouer un barrage sous la flotte, mais il est gagné, c'est le plus important », confiait Camille Lopez après la rencontre via L'Equipe. VIDEO. TOP 14. Spring électrise Bayonne, Lopez ambiance les vestiaires : soirée historique à Jean-Dauger !

Dominateurs physiquement et impeccables dans les airs, les Bayonnais ont su imposer leur rythme. « Je pense qu'on a dominé les collisions, les ballons hauts, c'est primordial », poursuit l’ouvreur.

Une équipe sans complexe

Désormais, l’Aviron s’avance vers une demi-finale dantesque contre le Stade Toulousain, champion en titre et référence du rugby hexagonal. Pourtant, le groupe basque ne compte pas se présenter en victime expiatoire. « On va jouer une demi-finale, on va croquer. Quoi de mieux que de jouer face à la grande équipe du Stade Toulousain ? Qu'est-ce qu'on risque ? Il faut profiter du moment, prendre du plaisir. »

La recette de l’Aviron : profiter et oser

Camille Lopez insiste sur cet état d’esprit qui porte Bayonne depuis le début de saison : détaché de la pression, avec la banane, mais terriblement compétitif. « Notre groupe est détaché par rapport à ça, c'est notre force. On s'est donné le droit de jouer un barrage à domicile, on croque. » Désormais, l’objectif est clair : savourer l’instant et tout donner.

On va jouer une demi-finale, on va croquer.

À Lyon, vendredi prochain, Bayonne pourra compter sur le soutien massif de ses supporters. « J'espère qu'on va déplacer un maximum de Bayonnais à Lyon, il y a encore un gros morceau la semaine prochaine », annonce Lopez. Face à Toulouse, les Basques n’auront rien à perdre. Et c’est justement ce qui les rend encore plus dangereux.