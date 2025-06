Pas de pression, mais du défi : le XV de France en test face à l'Angleterre avec une compo revisitée

Sans Barré blessé, la France repositionne Attissogbe à l’arrière. Un XV revu, mais ambitieux, pour ouvrir la tournée estivale face à l’Angleterre A.

L’arrière Léo Barré (Stade Français), pressenti en 15 pour ce premier match amical face à l’Angleterre A, a dû déclarer forfait après s’être blessé à la cuisse en entraînement mardi. Forfait pour Londres, il est aussi incertain pour la tournée en Nouvelle-Zélande : la décision finale sera prise en début de semaine prochaine

En conséquence, Théo Attissogbe (Section paloise), qui avait été en vue avec les Bleus pendant le Tournoi, va évoluer à l’arrière. Il cède sa place à Duguivalu sur l’aile, modifiant subtilement la stratégie du staff offensif des Bleus.

Charnière confirmée : Hastoy–Le Garrec

La charnière Antoine Hastoy – Nolann Le Garrec devra mener l'attaque tricolore malgré le manque de repères et d'automatismes entre les 3/4. Un duo prochainement aligné au Stade Rochelais, qui doit apporter rythme, maîtrise, et fiabilité au cœur du jeu.

Le reste de la ligne arrière associe expérience et fraîcheur : Maël Moustin (ailier) débute aux côtés de Gaël Fickou et Gailleton. Un équilibre audacieux, mêlant explosivité et cadres solides pour rivaliser avec l’Angleterre A.

Un pack qui sent la jeunesse

La troisième ligne jeune mais rugueuse (Tixeront, Guillard, Fischer) est complétée par un pack aguerri : Duguid et Auradou en deuxième ligne, et une première ligne Slimani–Barlot–Erdocio. L’ambition est claire : asseoir les Bleus dans le combat, avec un regard vers la tournée néo-zélandaise.

Cette composition associe cadres (Fickou, Hastoy, Le Garrec) et jeunes talents (Moustin, Fischer) selon Fabien Galthié. Le match à Twickenham sera la première marche, un test sans pression pour l’équilibre défensif, la créativité collective, et l’intégration des nouvelles têtes.

La composition de l’Angleterre :



15. Carpenter; 14. Roebuck, 13. Slade, 12. Atkinson, 11. Feyi-Waboso; 10. Ford, 9. Spencer; 8. T. Willis, 7. Pepper, 6. Hill ; 5. Isiekwe, 4. Coles ; 3. Heyes, 2. George (cap.), 1. Baxter.



Remplaçants : 16. Dan, 17. Rodd, 18. Davison, 19. Cunningham-South, 20. Kenningham, 21. Dombrandt, 22. Quirke, 23. Beard.

Au-delà de l’amical londonien, cette feuille de match permet de jauger les forces en présence et de préparer la tournée en Nouvelle-Zélande. Léo Barré reste en observation, mais si Barré ne revient pas, Attissogbe peut marquer des points, tout comme les jeunes apportés dans ce XV ambitieux.