TOP 14. 13 ballons grattés : Le facteur X insoupçonné de l’UBB pour la demi-finale face à Toulon

Polyvalent, tonique, hargneux et décisif, Arthur Retière est l’habituel finisseur idéal de l’UBB. Les circonstances aidant, il sera cette fois titulaire en demi-finale face au RCT.

Il possède l’un des plus beaux palmarès du rugby français aujourd’hui, avec 2 Brennus et 3 Champions Cup. Pourtant, dans le triangle arrière de l’UBB et sa "patrouille de France", cette ancienne figure de proue de sa génération U20 n’est jamais celle à laquelle on pense en premier, au milieu des fusées Bielle-Biarrey et Penaud.

Mais l’UBB doit être bien heureuse d’avoir été chercher Arthur Retière à Toulouse l’été dernier afin de compléter son effectif. Car en l’absence de LBB, victime d’une nouvelle commotion, les Girondins auront largement de quoi remplacer le meilleur marqueur de la saison (33 essais), tous championnats professionnels confondus.

Le duel des "chiens"

Une titularisation à prévoir de Retière qui tombe à pic, pour imaginer un duel (probablement à distance) plein d’envie avec Gabin Villière. Car si le RCT va pouvoir compter sur le retour de son hargneux "Rottvillière", l’UBB aura, elle aussi, un sacré "chien" sur une aile.

Un garçon qui, dans leur style de "chien truffier", a d’ailleurs dépassé le maître Villière dans le jeu au sol en allant gratter 13 ballons cette saison en Top 14. Un record chez les 3/4 !

Eh oui, malgré son petit gabarit, le lutin (1m70) de 27 ans joue de son centre de gravité très bas et de son courage pour souvent aller mettre la tête (et les mains) dans les rucks. Et souvent pourrir les sorties de balle adverses.

Des qualités offensives également

Sans être les plus rapides ni les plus médiatiques des ailiers du Top 14, Retière et Villière restent donc parmi les plus efficaces du championnat. Dans un style peu académique, certes, mais en servant aussi de leurs qualités offensives à merveille, à l’image des percussions toniques et des appuis courts du Bourguignon, tout comme des raffuts autoritaires du Normand.

Et vu la capacité à dézoner, il y a fort à parier que les 2 internationaux se croisent quelques fois, samedi soir, quand bien même ils n’évolueront pas que la même aile…