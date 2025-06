Villière de retour, la première de Serin : la composition probable du RCT en demi-finale du Top 14

Pour défier l’UBB en demi-finale du Top 14, Pierre Mignoni devrait annoncer une compo sans surprise. Les incertitudes se trouvent, elles, sur le banc.

A la faveur de sa belle victoire en barrage face à Castres, le RCT a donc gagné le droit d’aller disputer une demi-finale face à l’UBB, ce samedi, à Lyon.

Évidemment, la tâche sera ardue face au tout récent champion d’Europe, qui vient d’avoir une semaine complète pour se régénérer. Et malgré l’absence de Louis Bielle-Biarrey et l’incertitude de certains cadres, la formation girondine sera très difficile à manœuvrer. Elle n’aura d’ailleurs pas (du tout) la même allure que celle que Toulon avait battu il y a 3 semaines.

Dréan pas sur la feuille

Pour cela, Pierre Mignoni va donc pouvoir compter sur le retour de ses deux ailiers les plus utilisés cette saison : Gabin Villière et Gaël Dréan. Mais, compte tenu de la forme du moment et de la prestation exceptionnelle de Jiuta Wainiqolo le week-end dernier, seul le casque rouge du RCT devrait retrouver une place de titulaire.

OPINION. TOP 14. Jiuta Wainiqolo, le Fidjien volant pour qui le RCT aurait dû se battre davantage

Pour le Breton Dréan, mis au frigo depuis la défaite au Vélodrome face à Toulouse, c’est une douche froide puisqu’il ne devrait même pas être sur la feuille. Setariki Tuicuvu profitant de sa bonne prestation face au CO et surtout de sa polyvalence (14, 13, 15) pour intégrer le banc.

Nonu ou Domon sur le banc ?

Ailleurs, ce devrait être du pareil au même pour Toulon, qui connaît son équipe type. Les puissants Priso et Alainuese devraient rester sur le banc pour tenter de faire la diffèrent en 2ᵉ période, ce qui laisse présager des titularisations des Gros et Halagahu.

La 3ᵉ ligne (Ludlam, Abadie, Isa) ne devrait donc pas changer, pas plus que la charnière Serin/Garbisi qui continuera de guider le jeu, alors que le demi de mêlée va connaître sa première demi-finale de championnat à 31 ans (il les fêtera vendredi). L’incertitude se trouve plutôt sur le banc pour savoir qui de Domon ou Nonu perdra sa place.

TOP 14. Sur le déclin depuis 3 ans, pourquoi le p’tit Louis Carbonel va-t-il réussir à Toulon ?La légende des All Blacks et doyen du Top 14 (43 ans) a réalisé une belle entrée la semaine dernière, marquant même un essai en puissance. On connaît aussi l’aura et l’expérience du Néo-Zélandais, qui peuvent compter sur des matchs couperets. Mais en cas de pépin de Garbisi, la présence du polyvalent Domon sera importante. Même si Melvyn Jaminet voire Jérémy Sinzelle savent potentiellement dépanner en 10…