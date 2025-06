TOP 14. Le moment de vérité pour Bordeaux, privé de son dynamiteur : la compo probable pour affronter Toulon

L’UBB veut croire au doublé, même sans son dynamiteur : Louis Bielle-Biarrey forfait, Bordeaux doit trouver d’autres solutions pour faire tomber le RCT.

Sans Bielle-Biarrey, l’UBB devra faire sans son facteur X

Gros coup dur pour Bordeaux-Bègles à l’approche de la demie face à Toulon samedi. L’UBB devra composer sans Louis Bielle-Biarrey, touché à la tête lors du match contre Vannes.

Le staff girondin, en accord avec le joueur, a choisi la prudence. Une absence de poids : 33 essais cette saison en 29 matchs, toutes compétitions confondues. TRANSFERT. TOP 14. Le dossier Gailleton s’enflamme : Toulouse ou La Rochelle ? L’heure du choixAutre interrogation côté girondin : Adam Coleman. Le deuxième ligne australien a touché à une épaule depuis le stage à Capbreton. En cas de forfait, Johnny Gray tiendrait la corde.

En troisième ligne, Tevita Tatafu pourrait griller la politesse à Gazzotti pour une place sur le banc. A moins qu'il ne s'invite dans le XV de départ aux dépens de Samu.

Quelle compo probable de l’UBB ?

XV de départ possible : Buros – Penaud, Depoortere, Moefana, Uberti – Jalibert ; Lucu (cap.) – Petti, Samu, Diaby – Cazeaux, Coleman – Falatea, Lamothe, Poirot. Remplaçants : Sa, Boniface, Tameifuna, Gray, Vergnes-Taillefer, Tatafu, Retière, Janse van Rensburg.

Le forfait de Bielle-Biarrey rebat les cartes dans la ligne de trois-quarts. Retière devrait glisser à l’aile à moins qu'Uberti ne soit préféré. En effet, l'ancien Toulousain peut jouer aussi dépanner à la mêlée. Utilse si jamais Lucu doit sortir. Vos Matchs de Rugby Toulouse/Bayonne et Bordeaux/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Au centre, la paire Moefana–Depoortere est attendue. Tout comme la charnière Lucu-Jalibert. Janse est encore une fois attendu en sortie de banc. Devant, c’est la robustesse et l’expérience qui prévalent avec Poirot, Falatea, Cazeaux et Petti.

Le défi sera de taille face à un RCT revanchard, emmené par Serin et Villiere. Bordeaux, sacré en Champions Cup, vise désormais un doublé historique. Mais pour voir le Stade de France, il faudra d’abord passer par Lyon et faire tomber Toulon, qui monte en puissance. TOP 14. TRANSFERT. Bordeaux, Toulon... Ils lorgnent tous ce centre prometteur de 20 ans