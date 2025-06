TRANSFERT. TOP 14. Le dossier Gailleton s’enflamme : Toulouse ou La Rochelle ? L’heure du choix

Le dossier Gailleton s’enflamme : le centre tricolore de Pau aurait refusé de prolonger. Toulouse et La Rochelle sont déjà sur les rangs. Une bataille à suivre dès le 1er juillet.

Gailleton : une pépite convoitée

Actuellement avec les Bleus pour préparer le match contre l'Angleterre A puis la tournée en Nouvelle-Zélande, le centre de Pau Émilien Gailleton attire les convoitises du Stade Toulousain et du Stade Rochelais. Il aurait informé la Section Paloise qu'il ne prolongerait pas au-delà de son contrat, qui s'achève en 2026. « Il hésite entre Toulouse et La Rochelle », glisse une source béarnaise à La Dépêche, alors que les premiers contacts vont prochainement avoir lieu. Rappel : la dernière année contractuelle commence le 1er juillet, ouvrant officiellement la porte aux négos.

Toulouse : remplacer Ahki ?

Pour le Stade Toulousain, Gailleton représente une option crédible pour remplacer Pita Ahki, dont le contrat expire en 2026, à l'instar de Delibes. Un profil jeune, explosif, qui pourrait parfaitement s’insérer dans une ligne de trois-quarts en pleine régénération.

Problème, Pierre-Louis Barassi a récemment prolongé jusqu'en 2028 tandis que Paul Costes est, lui aussi, sous contrat jusqu'à cette date tout comme Santiago Chocobares. Il y a donc embouteillage. Sans oublier l'arrivée de Teddy Thomas, qui peut aussi jouer au centre. Et qui aurait signé deux ans.

La Rochelle : des perspectives plus immédiates ?

À La Rochelle, le temps de jeu pourrait être plus accessible. Avec une concurrence déjà dense à Toulouse, le club charentais semble offrir une progression sportive plus fluide. Jules Favre est le seul engagé jusqu'en 2029. Ulupano Seuteni est bloqué jusqu'en 2028 tandis que Danty n'ira sans doute pas au-delà de 2027. Daunivucu n'a pour l'instant pas prolongé après 2026.

A 21 ans, Gailleton affiche un profil complet : marqueur (13 essais toutes compétitions confondues), créateur, et déjà international tricolore. La Section Paloise, consciente de la situation, ne désarme pas. Elle tente de convaincre le centre de renouveler son engagement, en s'appuyant sur son statut de titulaire et la qualification future en Champions Cup. L'heure de vérité approche. Dès le 1er juillet, le marché s'ouvrira officiellement. À deux saisons de la Coupe du monde, le choix de Gailleton entre Toulouse et La Rochelle s'annonce crucial. Pour le moment, c'est bien La Rochelle qui semble détenir les meilleures cartes avec un nouveau cycle qui débute… mais avec le Stade Toulousain, qui joue toujours les premiers rôles, tout peut encore basculer.