TOP 14. Toulouse (presque) au complet et reposé, Bayonne diminué et fatigué : attention à la fessée ?

Bayonne défie le Stade Toulousain vendredi en demi-finale du Top 14. Face à l’ogre toulousain quasi au complet, l’Aviron espère créer l’exploit malgré de nombreux blessés.

L’Aviron Bayonnais s’apprête à vivre un moment historique. Vendredi soir, les Basques défieront le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 à Décines. Mais au moment d’aborder ce rendez-vous, le rapport de forces semble déséquilibré.

Toulouse presque au complet

Côté toulousain, la dynamique est idéale. Grâce à leur qualification directe, les Rouge et Noir ont bénéficié de deux semaines de repos. Une pause qui a permis aux organismes de souffler… et aux blessés de revenir. Blair Kinghorn est de retour et compense l'absence d'Ange Capuozzo.

Tandis que Mathis Castro-Ferreira pointe aussi le bout de son nez tout comme Joel Merkler et Pierre-Louis Barassi. Des renforts de poids dans une équipe déjà bien armée avec Ntamack, Ramos ou encore Willis. Et ce, malgré les absences d'Antoine Dupont et de Peato Mauvaka.

À l’inverse, l’Aviron accumule les pépins physiques sans oublier la fatigue. Le forfait de Baptiste Chouzenoux est annoncé tout comme celui de Manu Tuilagi (L’Équipe), et plusieurs cadres sont très incertains : Cheikh Tiberghien, Arthur Iturria (même si ce dernier devrait tenir sa place).

Sans oublier les nombreuses alertes physiques recensées depuis la qualification face à Clermont. Après une longue saison, l'effectif de Grégory Patat arrive émoussé. L'envie est là tout comme la volonté de faire un grand match et de vivre l'évènement à fond. Mais ça pourrait ne pas suffire contre une formation qui n'a d'yeux que pour le Brennus après avoir raté le coche en Champions Cup.

"On n’a rien à perdre"

Pour autant, le groupe bayonnais refuse d’aborder ce match la tête basse. "On n’a rien à perdre, tout à gagner", confiait Arthur Iturria sur France Bleu Pays Basque. Un discours partagé par Camille Lopez et ses coéquipiers depuis leur qualification historique. Bayonne veut jouer crânement sa chance, fidèle à son ADN combatif.

On va jouer une demi-finale, on va croquer. Quoi de mieux que de jouer face à la grande équipe du Stade Toulousain ? Qu'est-ce qu'on risque ? Il faut profiter du moment, prendre du plaisir. On va savourer cette semaine et venir à Lyon avec la banane.

Pour espérer rivaliser avec la machine toulousaine, les Basques devront réaliser le match parfait. Tenir en conquête, imposer un défi physique constant et espérer un brin de réussite face à l'expérience adverse. Sous peine d'être puni comme lors de la 17e journée (41-6). Le défi est immense, presque démesuré. Mais après tout, c'est aussi pour ce genre d'histoire que l'on aime le rugby.