Top 14. Deux retours de taille pour le Stade Toulousain en demi-finale ?

Alors que le Stade Toulousain connaît de nombreux blessés sur la fin de saison en Top 14, Blair Kinghorn et Mathis Castro-Ferreira seraient sur le retour.

Le Top 14 est un championnat long et qui use les corps. Preuve en est, sur cette fin de saison de Top 14 2024-2025, les Rouge et Noir ont été surpris par des nombreuses blessures. Cependant, le Stade Toulousain devrait pouvoir compter sur deux retours importants dans son effectif, selon des informations de Rugbyrama.

Pour cause, le Stade Toulousain était de passage en Espagne pour préparer sa phase finale de Top 14. Parmi le groupe de joueurs qui ont participé au déplacement, plusieurs éléments annoncés comme blessés ont été aperçus avec les joueurs. Deux d’entre eux pourraient donc postuler pour la demi-finale à venir.

Deux retours au Stade Toulousain

Dans un premier temps, c’est le retour de l’international écossais Blair Kinghorn qui est attendu pour les jours à venir. Le Britannique n’a plus joué depuis la 22ᵉ journée, soit le 26 avril dernier. Il avait été touché au genou face au Castres Olympique, alors qu’il était titularisé à l’arrière. Son probable retour compenserait la perte récente d’Ange Capuozzo.

Ensuite, c’est le jeune troisième ligne Mathis Castro-Ferreira qui était présent aux entraînements en Catalogne. Pourtant, le Toulousain s’était sérieusement blessé à la mâchoire lors de la dernière journée de Top 14, à Perpignan. Le champion du monde U20 avait perdu plusieurs dents et était pressenti comme forfait pour la fin de saison, mais il n’en serait finalement rien.

Pour sa phase-finale, le Stade Toulousain se rend à Lyon en fin de semaine prochaine et jouera le vendredi 20 juin au soir. Pour sa demi-finale, le leader de Top 14 défie l’Aviron Bayonnais, récent vainqueur de l’ASM Clermont Auvergne. Face à des Basques inexpérimentés, les Rouge et Noir font office de favori, mais rien n’est joué et la bande à Camille Lopez a encore son mot à dire !

L’infirmerie est pleine

Leader du Top 14, le Stade Toulousain fait face à une cascade de blessures inquiétante. Paul Costes, Setareki Bituniyata, Antoine Dupont et Peato Mauvaka sont tous touchés au genou, compliquant les choix du staff. La rencontre face à Perpignan a aggravé la situation avec les sorties sur blessure d’Ange Capuozzo et Joël Merkler, vraisemblablement absents jusqu’à la fin de saison. Ugo Mola doit composer avec un effectif réduit au pire moment, à l’approche d’une demi-finale capitale pour les ambitions du club.

Par ailleurs, quelques retours sont espérés pour renforcer le groupe, mais sans grande certitude pour l'instant. Nelson Épée, Richie Arnold, Matias Remue et Pierre-Louis Barassi restent incertains pour la demi-finale, tout comme David Ainu’u. L’absence potentielle du pilier américain poserait un sérieux souci, le banc toulousain manquant cruellement de profondeur à droite de la mêlée. En attendant, le Stade Toulousain va devoir s’appuyer sur ses forces vives et son expérience pour continuer d’avancer dans la compétition, malgré un contexte physique loin d’être idéal.

