TOP 14. Du jamais vu ! Cette statistique (incroyable) qui montre à quel point le championnat a changé

Le Top 14 n’a jamais été aussi spectaculaire. Avec 1074 essais et plus de 9 300 points inscrits, la saison 2024/2025 bat tous les records offensifs.

La saison 2024/2025 bientôt fin. Et si on ne connait pas encore le nom du champion de France, on peut déjà dire que cet exercice a été le plus spectaculaire de l'histoire. Ou du tout moins, le plus prolifique en termes d'essais inscrits.

Avec des règles qui favorisent de plus en plus l'attaque et des joueurs de plus en plus athlétiques, le rugby a énormément évolué. Et on ne parle pas seulement de l'époque où il était encore amateur. Une simple statistique permet de voir à quel point le TOP 14 a évolué en l'espace de 15 ans.

1074 essais et 9 322 points : des stats affolantes

Selon les chiffres de la Ligue Nationale de Rugby, 1074 essais ont été marqués cette saison. Soit 5,9 essais par match. La barre des 9 000 points a été franchie (9 322) pour une moyenne de 50,9 unités par match (avant le barrage entre Bayonne et Clermont, NDLR.)

Avec 118 essais, nouveau record, le Stade Toulousain a largement participé à ce festival offensif. Mais les Rouge et Noir ne sont pas les seuls à avoir régalé. Outre Bordeaux, c'est le niveau global du championnat qui s'élève chaque année.

A titre informatif, l'exercice 2023/2024 avait déjà été bon cru avec 1 041 essais. Mais cette saison, les clubs ont encore accéléré avec plus de 300 points marqués de plus. Et ce, alors que les phases finales n'ont pas encore été jouées dans leur intégralité.

Et n'allez (Lionel ?) pas croire que c'est normal. Lors de la saison 2018/2019, "seulement" 930 essais (4,9 essais par match) avaient été marqués en 188 matchs pour 8 589 points au total.

Une accélération constante depuis 15 ans

En 2014/2015 ? 713 essais pour 3,8 essais par match. Vous voyez où on veut en venir ? Si toutes les statistiques ne sont pas disponibles sur le site de la LNR, on peut cependant vous dire que le nombre de réalisations total a presque doublé en moins de 15 ans.

Tout comme le nombre d'essais inscrits par rencontre si on se réfère aux chiffres de la saison 2011/2012, à savoir : 556 essais à raison de 3 essais par match (7 476 points au total ; 40 points par match).

Il est fou de se dire que le TOP 14 a tant évolué au fil des années. Si la tendance se confirme, on pourrait très bien dépasser la barre des 9 500 points inscrits dans les années à venir. D'autant que World Rugby fait tout pour accélérer le jeu et limiter les temps faibles.