Top 14. Dans l’ombre, le Stade Toulousain aligne les records et fait son chemin

Alors que le Stade Toulousain est de plus en plus remis en question, le club de la Ville rose continue de battre des records en Top 14 au fil des saisons.

Il ne faut jamais vendre le bois du Brennus avant d’avoir battu le Stade Toulousain. Voilà un proverbe qui pourrait être créé pour annoncer la couleur du Top 14, ces dernières années. Inéluctable depuis plusieurs saisons, l’effectif mené par Ugo Mola bat de nombreux records au fil des saisons et l’exercice 2024-2025 ne fait pas exception.

Le Stade Toulousain en mode records

Ainsi, les Haut-Garonnais ont battu le record de points inscrits sur la saison régulière par une seule équipe. Sur l’exercice sur le point de se clôturer, le Stade Toulousain a inscrit 891 points en 26 rencontres. Avec un total pareil, c’est un record détenu par l’ASM Clermont, avec 830 points en 2020-2021, qui tombe.

De fait, si les points inscrits sont nombreux, c’est aussi parce que les Toulousains sont arrivés régulièrement dans l’en-but adverse. En effet, ils ont inscrit pas moins de 118 essais en 26 matchs de Top 14. Ainsi, ils pointent à une moyenne impressionnante d’environ 4,5 essais par match de la saison régulière.

Avec ce compte, les pensionnaires du stade Ernest-Wallon battent un record qu’ils avaient eux-mêmes signé. En effet, la saison précédente, ils avaient inscrit 103 essais sur la saison régulière de la première division du championnat de France. Par ailleurs, cette domination offensive, associée à une solidité défensive remarquable, leur permet d’afficher une différence de points de 429 unités en leur faveur.

Un Top 14 pluriel

D’autant plus, la qualité globale de l’effectif est à noter dans cette performance collective exceptionnelle. Si l’on se penche sur les classements, le Stade Toulousain ne compte aucun joueur dans les cinq premières places des meilleurs réalisateurs ou des meilleurs marqueurs d’essais du Top 14. Pour cause, les Rouge et Noir profitent d’un élan collectif global, plus que d’un facteur X unique.

Preuve en est, le Stade Toulousain possède pas moins de sept joueurs ayant planté plus de cinq essais cette saison. Mathis Castro-Ferreira, Guillaume Cramont, Jack Willis, Dimitri Delibes, Paul Graou, Juan Cruz Mallía et Ange Capuozzo font partie de cette liste. Logiquement, l’écurie de la Ville rose possède le plus grand nombre de joueurs ayant dépassé ce cap symbolique.

Côté buteurs, l’observation montre la pluralité de l’effectif haut-garonnais. Ainsi, le Stade Toulousain peut compter sur Thomas Ramos, avec 173 points inscrits, et Juan Cruz Mallía, avec 115 points inscrits, pour enquiller les points. Ainsi, même si Toulouse semble avoir perdu quelques repères en fin de saison, comptant deux défaites sur ses trois derniers matchs, Ugo Mola et ses hommes sortent d’une performance collective particulièrement aboutie, qu’il ne faudrait pas sous-estimer.

