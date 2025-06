TOP 14. Toulouse : 43 points et un nouveau record qui ne doit pas servir à rien !

Faudra-t-il encore jouer son meilleur rugby d'ici quelques semaines, même sans Antoine Dupont. Sans quoi tous ces records ne serviront à rien, comme aime le dire Ugo Mola...

En Top 14, on savait déjà que Toulouse savait marquer. Mais cette saison, les mecs ont carrément décidé de faire péter tous les records.

856 points inscrits en 25 journées, c’est tout simplement du jamais-vu. Le précédent record ? C'était 830 points, en 2020-2021, par Clermont. Et Toulouse n'en n'a pas terminé puisqu'il restera une 26ème journée et un déplacement à Perpignan aux coéquipiers de Romain Ntamack pour tenter d'aggraver encore la marque, et faire en sorte qu'elle ne soit peut-être jamais dépassée.

Avec une moyenne de plus de 34 points inscrits par match depuis le début de la saison, le Stade Toulousain a transformé nombre de ses rencontres en démonstration offensive.

Les moments qui comptent

Et si, depuis l'élimination européenne, les sorties ne sont pas totalement abouties, les Rouge et Noirs savent toujours marquer des points. À l'image des 50 pions inscrits à Marseille il y a 3 semaines, ou encore des 43 unités passées à Lyon ce dimanche.

Le tout, sans jamais donner l'impression de trop forcer, et en faisant beaucoup tourner son effectif. Un point sur lequel Ugo Mola espère justement "davantage de cohésion dans les moments qui comptent". À savoir dans 3 semaines, pour la demi-finale à laquelle sont qualifiés les Stadistes depuis un moment.

Un évènement en vue duquel le retour de Thomas Ramos est une aubaine, afin de remettre de l'ordre dans la maison toulousaine. Qui, malgré ses 106 essais inscrits cette saison en Top 14 (un autre record) et ses 40 points passés au LOU, n'était guère satisfait de sa prestation ce dimanche.

Un record qui n’est pas juste une stat clinquante. C’est aussi un reflet de la domination d’un club qui, quand il décide de jouer à fond, ferait presque passer les autres pour des figurants dans leur propre championnat. Faudra-t-il encore jouer son meilleur rugby d'ici quelques semaines, même sans Antoine Dupont. Sans quoi tous ces records ne serviront à rien, comme aime le dire Ugo Mola...