RUGBY. ‘‘On en a besoin’’, le choix fort du Stade Toulousain pour finir le Top 14

Plutôt que de laisser ses joueurs au repos, l’effectif du Stade Toulousain a décidé de sortir ses cadres sur les prés de Top 14 pour finir la saison régulière.

Le Stade Toulousain n’est pas épargné, mais les Rouge et Noir ne veulent pas croire au signe indien. En effet, pour la réception du LOU Rugby ce dimanche 1er juin (17h30), les Haut-Garonnais ont décidé de se montrer sous leur plus beau jour à Ernest-Wallon. Une dernière devant leur public que les leaders du championnat abordent avec ambition. Pour défier Lyon, une équipe très compétitive a été alignée, alors même que le Stade Toulousain n’a théoriquement plus rien à jouer sur la saison régulière.

En effet, des têtes connues telles que Flament, Marchand, Jelonch, Graou, Willis ou encore Capuozzo sont dans le XV de départ. De plus, le club a aligné plusieurs de ses cadres de retour de blessure. Ainsi, Romain Ntamack, François Cros, Santiago Chocobares et Thomas Ramos sont titulaires pour cette rencontre dominicale. Sur le banc, Alexandre Roumat est aussi présent et intègre une feuille de match qui semble déjà simuler, en partie, la phase finale à venir.

Une infirmerie à gérer

Visiblement, le Stade Toulousain ne semble pas vouloir faire dans l’économie de ses principaux talents, alors même que de multiples blessures sont déjà venues polluer la fin de saison. Par exemple, Peato Mauvaka et Antoine Dupont ont été victime d’une rupture des ligaments croisés à l’un de leur genou et sont indisponibles pour de longs mois.

Diminués,David Ainu'u et Pierre Louis Barassi ont intégré l’infirmerie cette semaine. En parallèle, des joueurs de classe internationale comme Blair Kinghorn et Richie Arnold sont toujours au soin côté toulousain. De plus, il est de notoriété publique que l’ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack ne joue pas à plein potentiel, étant handicapé à un genou.

Le Stade Toulousain affamé

En conférence de presse, les joueurs ont souligné leur envie de jouer les derniers matchs sans se ménager. “On ne veut pas fausser le Championnat en galvaudant notre dernier match chez l'avant-dernier du Championnat. Également, on a besoin de retrouver un peu d'assurance avant la demi-finale”, confie ainsi Paul Graou aux journalistes et selon des propos relayés par L'Équipe.

Une quête de confiance qui peut se comprendre. Pour cause, Ugo Mola et son effectif ont subi un douloureux revers à domicile contre le Racing 92 (35-37), récemment, et ont été éliminés de la Champions Cup par l’Union Bordeaux-Bègles, titré champion dans la foulée. “Après une semaine de break, on a besoin de jouer, de reprendre du plaisir”, affirme Thibaud Flament.

Dans cette idée, Clément Poitrenaud a confié que le staff comptait faire jouer la concurrence entre les joueurs, pour les motiver et stimuler le groupe avant la demi-finale. “Chaque joueur aura un challenge individuel à relever s’il souhaite faire partie du groupe présent en demi-finale. Tout le monde voudra y participer. Si tu travailles dur durant onze mois, c'est pour jouer cette demie, puis une potentielle finale”, indique l'entraîneur des trois-quarts.

