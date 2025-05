TOP 14. Willis, Graou, Ramos, Ntamack… le Stade Toulousain veut taper fort contre Lyon, même sans enjeu

Pas de gestion à Toulouse ! Face à Lyon, les Rouge et Noir alignent une équipe ultra compétitive. De quoi envoyer un message aux futurs adversaires en phases finales.

Une charnière type, des cadres au rendez-vous

Ce dimanche 1er juin, le Stade Toulousain reçoit Lyon pour la 25e journée de Top 14. Sur le papier, les Rouge et Noir sont déjà qualifiés. Mais pas question de faire les choses à moitié.

Après deux semaines de "repos", Ugo Mola aligne une équipe plus que sérieuse avec le retour de Thomas Ramos à l'arrière. Le message est clair : on prépare les phases finales avec intensité. Surtout, on retrouve l'envie et le sérieux qui avaient manqué face au Racing 92.

La charnière avec Romain Ntamack à l’ouverture, donne le ton : Toulouse veut dérouler ses gammes. Devant, le trio Cros-Jelonch-Willis a des airs de Top 14 All-Stars. En deuxième ligne, Flament est bien là, associé à Brennan. Si Roumat est sur le banc, c’est pour monter en puissance. Et Marchand capitaine, c’est toujours bon signe.

Des absents mais un banc XXL

Côté infirmerie, ça s’allonge un peu : Ainu’u (béquille), Barassi (cuisse), Kinghorn et Banos en reprise, Richie Arnold en pleine phase d’accélérations. Mais le banc proposé reste de luxe, avec Baille, Lebel, Ahki, Cramont et Aldegheri. Ça sent le finish en trombe.

Certes, Toulouse est qualifié, mais pas question de lever le pied. Mola veut éviter le trou d’air avant les phases finales. Et puis, face à une équipe de Lyon dos au mur, l’intensité promet d’être au rendez-vous.

Le message de Mola : garder le rythme

Ce match, c’est l’occasion pour Toulouse de roder ses automatismes, donner du rythme à ses cadres, et sécuriser ses options tactiques. Une sorte de répétition générale avec pression réelle.

Quand on regarde cette compo et ce contexte, difficile de parler de simple gestion. Toulouse veut finir fort. Et envoyer un message à la concurrence : les Rouge et Noir sont affûtés.