Votre match de Rugby de TOP 14 Toulouse/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

À 17h30, Ernest-Wallon vibrera une dernière fois en saison régulière. Toulouse veut soigner sa sortie, Lyon sauver sa peau. Une affiche plus brûlante qu’elle n’y paraît.

Dernier match à domicile pour le Stade Toulousain cette saison régulière, et pas des moindres ! Ce dimanche 1er juin, les Rouge et Noir reçoivent le LOU Rugby pour le compte de la 25e journée du Top 14. Une affiche dont l'enjeu est certes moindre mais qui devrait être spectaculaire. TOP 14. Le Stade Toulousain en roue libre ? Plutôt en roue crantée, spoiler : ça va piquer pour Lyon

Coup d’envoi à 17h30 à Ernest-Wallon

Les supporters toulousains ont rendez-vous à 17h30 au Stade Ernest-Wallon pour pousser derrière une équipe déjà qualifiée, mais qui doit retrouver le chemin de la victoire après son revers à domicile contre le Racing 92 et la défaite en Champions Cup face à Bordeaux.

Pour Lyon, encore en course pour gratter un billet en phase finale, l’équation est simple : gagner ou presque. A sept longueurs du Top 6 mais 11es, les Lyonnais ne sont pas très bien embarquer. Les pronostics ne sont pas en leur faveur. Cette 25e journée pourrait être décisive.

Diffusion sur Canal+

Le match sera diffusé en direct sur Canal+, pour celles et ceux qui suivront cette belle affiche depuis leur canapé. Un horaire parfait pour un dimanche rugby, l’apéro (avec modération) dans une main, le cœur rouge et noir – ou noir et rouge – dans l’autre. TOP 14. Toulouse assoie sa domination, l'UBB digère son titre : les pronos de la 25e journéeCôté terrain, les Toulousains enregistrent plusieurs retours notables dont celui très attendu de Thomas Ramos. Lui qui a beaucoup manqué au Stade en Champions Cup comme en championnat. Une bonne nouvelle pour Ugo Mola, qui veut maintenir le rythme avant la demi-finale.

Le Tricolore pourrait être aligné à l'arrière ou bien à l'ouverture. Cela déprendra de la présence ou non de Romain Ntamack. Auquel cas, Mallia pourrait endosser le numéro 15. Barassi, récemment prolongé, est attendu au centre. Meafou, Baille ou encore Castro-Ferreira devraient être sur le banc. Top 14. Du départ à la confirmation, Pierre-Louis Barassi, le centre devenu indispensable à ToulouseUne affiche à vivre ce dimanche à 17h30 sur Canal+. Pas d’excuse pour le manquer, que vous soyez Toulousain, Lyonnais ou simple passionné de ballon ovale.