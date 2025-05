TOP 14. Le Stade Toulousain en roue libre ? Plutôt en roue crantée, spoiler : ça va piquer pour Lyon

Toulouse n’a plus rien à prouver au classement… mais beaucoup à corriger dans le jeu. Et c’est Lyon qui pourrait servir de crash-test ce dimanche en TOP 14.

Un dernier message à envoyer avant les phases finales

Pour Anthony Jelonch via le Midi Olympique, pas question de faire de la figuration : "C’est le dernier match à Ernest-Wallon. En plus, on reste sur une défaite à la maison, donc on va tous avoir à cœur de faire un gros match ce week-end." Le ton est donné. Ce match a beau être sans vrai enjeu comptable pour les hommes de Mola, il ne l’est pas sportivement ni émotionnellement. Il s’agit de se remettre la tête à l’endroit avant d’attaquer une demi-finale déjà dans tous les esprits. Et ce, même s'il reste encore un déplacement à Perpignan dans le cadre de la 26e journée.

Le Stade a besoin de se rassurer. Et quoi de mieux que de le faire à domicile, dans une enceinte qui fête son dernier match de la saison régulière ? "Il faut des victoires et de la confiance", rappelle le 3e ligne international. Dans ce groupe, on le sait, tout se joue à l’intensité et à l’émulation interne. Ceux qui veulent voir les demies devront le prouver sur le terrain.

Un LOU mal en point et à la merci ?

Le timing est-il cruel pour Lyon ? Peut-être. Car le LOU n’est pas au mieux non plus avec trois revers de rang, la dernière en finale de la Challenge Cup. Un revers qui a laissé des traces dans les têtes et dans les corps. Et face à un Toulouse revanchard, boosté par les retours de Ramos et Capuozzo (source : Rugbyrama), la tâche s’annonce herculéenne. VIDEO. Pourquoi Sam Underhill a-t-il miraculeusement échappé au carton rouge en finale face à Lyon ?Onzièmes, les Lyonnais sont dans une position inconfortable au classement : à 7 longueurs du Top 6, à 10 de la zone rouge. Avec deux journées à jouer, il pourrait y avoir du mouvement. Mais par forcément dans le bon sens pour les Rhodaniens. On pourrait presque parler de "match-piège inversé" pour le LOU. Car Toulouse, même sans enjeu apparent, a besoin de frapper fort. Ne serait-ce que pour honorer ceux qui vont partir, remettre la marche avant, et envoyer un message aux futurs adversaires, comme Bordeaux, sacré en Champions Cup.

Ramos, le facteur X du sprint final

On sait qu’il revient avec sa hargne de gagner des matchs, et il nous l’a encore dit.

Et justement, le retour de Thomas Ramos fait du bien aux Toulousains. Lesquels doivent déjà composer sans Dupont et Mauvaka. Absent depuis plusieurs semaines, le patron est de retour. Et dans les mots de Jelonch, c’est presque une guérison collective : "En une séance, il a déjà su amener ce truc en plus." Leadership, rigueur, envie de titres… Ramos incarne ce Stade Toulousain qui ne veut rien laisser filer. TOP 14. Ntamack en suspens, Ramos de retour : La compo probable du Stade Toulousain pour se relancer face au LOU"Si on se met tous au niveau de Thomas dans la motivation, ça ira très bien." Ce simple bout de phrase en dit long. Le Stade, en vrai, n’a rien perdu. Il a juste mis en pause. Et face à Lyon, on pourrait bien voir la bête se réveiller… violemment.