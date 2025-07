VIDÉO. Maul et malice, la combinaison révolutionnaire des Springboks contre l’Italie

Ce samedi 12 juillet contre l’Italie, les Springboks ont mis en place une combinaison originale pour construire un maul surpuissant.

Depuis plusieurs années, les Springboks de Rassie Erasmus rivalisent d’ingéniosité et épatent le monde du rugby. Ce samedi 12 juillet, en Afrique du Sud, ils ont de nouveau fait étalage de leurs talents contre l’Italie. À l’occasion de ce second match contre les Transalpins, remporté 45 à 0, les locaux ont mis en œuvre une combinaison innovante.

En effet, les Springboks ont trouvé une nouvelle manière de créer un maul surpuissant, tout en obligeant presque systématiquement l’adversaire à être perdant sur cette action. Pour cela, ils demandent au numéro 9 d’envoyer le ballon (très) en hauteur vers l’un de ses avants. La suite sort tout droit de l’esprit de Rassie Erasmus et son staff.

Le sauteur concerné est propulsé par un bloc saut et se saisit du ballon dans les airs. Puis, ses coéquipiers construisent un maul autour de lui à sa retombée. Contrairement à une touche ou n’importe quel coup de pied de renvoi, cette combinaison ne se déroule pas lors d’une phase statique ou de conquête, mais bien en plein cœur du jeu.

Les Springboks vers les sommets

Ce week-end, contre l’Italie, les Sud-Africains ont utilisé cette dernière. À la 51ᵉ minute de jeu, c’est de cette manière que le talonneur Malcolm Marx est allé inscrire le cinquième essai des siens. En effet, quelques secondes avant, Grant Williams envoyait le ballon à Ruan Nortjé, lancé en orbite du Nelson Mandela Bay Stadium par ses lifteurs.

Les Springboks retentent le coup avec succès puisque Malcolm Marx finit derrière la ligne 🔥 pic.twitter.com/8bD7sVztAP — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 12, 2025

En résumé, cette combinaison propose de multiples avantages, mais aussi des risques sérieux. Pour ce qui est des points positifs, ce type d’action oblige la défense adverse à subir ou à se mettre à la faute. Sur une action où la défense n’est pas organisée spécialement à cette fin, il est très compliqué de défendre sur un maul de ce genre.

Pour cause, au moment du saut de Ruan Nortjé, pour prendre l’exemple vu sur ce match, les autres avants sud-africains ont le temps de se positionner pour construire leur maul. Ici, on voit clairement Salmaan Moerat, Pieter-Steph du Toit et Malcolm Marx venir derrière le sauteur, pour commencer à avancer dès que leur coéquipier aura mis ses pieds au sol. Cependant, la défense adverse n’était pas regroupée dans la zone adjacente à la combinaison. De fait, ils ne peuvent pas espérer avoir suffisamment de puissance pour arrêter la cocotte.

De plus, il est impossible de demander aux défenseurs présents de venir directement mettre de l’impact dans le groupe d’avants sud-africain, puisque Ruan Nortjé est en l’air. Or, attendre que le géant des Sharks mette un pied au sol vous oblige à subir directement, à seulement deux ou trois joueurs, la puissance d’un maul déjà construit, compact et prêt à tout écraser. Un véritable deal perdant-perdant pour l’équipe adverse ou 100 % gagnant pour les Springboks, made in Rassie Erasmus. Cependant, cette combinaison peut être critiquée d’un point de vue de la sécurité des joueurs.

En effet, on peut imaginer que dans une écrasante majorité des cas, cette combinaison va pousser l’adversaire à la faute. Or, les règles ne sont pas seulement là pour pouvoir profiter d’une tentative face aux perches ou d’une pénalité à cinq mètres de l’en-but, elles sont aussi (et surtout) là pour protéger les joueurs. Lancer Ruan Nortjé ou d’autres à plusieurs mètres de haut dans une action de jeu désorganisée peut se révéler particulièrement accidentogène. L’avenir de cette combinaison des Springboks pourrait donc amener quelques débats dans les années à venir.

