XV de France. ‘‘Ne pas juger’’, Galthié voit le positif avant le 3ᵉ test face aux All Blacks

Face à la presse, Fabien Galthié ne veut pas s'éterniser sur la débâcle de Wellington et cherche à remobiliser le XV de France.

Ce n’était pas vraiment le match que lui et son staff avaient imaginé. Ce samedi 12 juin, le XV de France a vécu un moment compliqué face aux All Blacks à Wellington. Défaits sur le score de 43 à 17, les Bleus ont été malmenés pour le deuxième test-match de cette tournée française en Nouvelle-Zélande. Face à cette situation, le sélectionneur Fabien Galthié semble vouloir passer à autre chose.

Face à la presse, après la rencontre, Fabien Galthié a rapidement évoqué les faiblesses de son XV de France face à ces All Blacks retrouvés. Le manque de maîtrise, l’intensité, le manque d’organisation défensive, etc. Cependant, le sélectionneur s’est démarqué en faisant bloc avec son groupe.

En effet, il a avoué qu’il avait demandé à ses joueurs de “ne pas se juger” après cette performance compliquée sur le sol néo-zélandais. “Les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient. À la mi-temps, je leur ai demandé de ne pas se juger, je ne vais pas le faire à leur place”, a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Galthié, voir le verre à moitié plein ?

Ensuite, Fabien Galthié a souhaité se tourner vers le positif. “Maintenant, un troisième test nous attend. C’est un vrai test de caractère. Tout n’est pas à jeter sur le match de Wellington, il y a de la matière pour travailler”, affirme l’ancien entraîneur du Stade Français. Particulièrement, il se rassure du visage affiché en seconde période, où les Bleus ont marqué autant de points que les All Blacks.

C’est la première fois, depuis sa prise de fonction en 2020, que Fabien Galthié encaisse une défaite aussi lourde à la tête du XV de France. Les Bleus ont concédé plus de 40 points contre les All Blacks, un seuil jamais atteint sous l’ère du sélectionneur jusqu’alors. Signe supplémentaire d’une soirée historique à oublier : l’écart de 26 points constitue le plus grand différentiel en défaveur des Tricolores sur cette même période.

Encore plus inquiétant, cette défaite marque une deuxième chute d’affilée sur une même tournée, une première sous Galthié. Jusque-là, jamais les Bleus n’avaient perdu deux fois de suite sur une même fenêtre internationale. En trois déplacements face à des nations de l’hémisphère sud classées Tiers 1, le XV de France n’a toujours pas remporté de tournée. De quoi alimenter les doutes alors que la durée de cette mauvaise dynamique estivale pourrait encore s’allonger.

Désormais, le sélectionneur du XV de France doit réussir à allier les meilleurs éléments qu’il a pu discerner sur ces deux premières rencontres. En ce qui concerne la tournée estivale, la pièce est déjà tombée du côté néo-zélandais, avec deux matchs sur trois à leur avantage. Pour l’honneur, les Tricolores tenteront sans doute de montrer leur meilleur visage, ce samedi 19 juin (9h05) du côté d'Hamilton.

