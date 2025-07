XV DE FRANCE. All Blacks - Bleus : un respect mutuel et des promesses pour l’avenir

Ils ont failli repartir avec la victoire. Les jeunes Français, brillants à Dunedin, ont marqué les esprits. Y compris chez les All Blacks, à commencer par Will Jordan.

Les Bleus sont tombés. Mais la tête haute, et avec les honneurs. Ce samedi à Dunedin, le XV de France a livré une prestation plus que convaincante face à une Nouvelle-Zélande encore en rodage. Face aux 31 points inscrits par les All Blacks, les Français ont répondu par une intensité remarquable et trois essais qui ont semé le doute jusqu’à la sirène. Loin d’être écrasés, les hommes de Fabien Galthié ont longtemps tenu tête à l’ogre du Sud.

Une copie saluée par Will Jordan

Le match n’a pas été parfait. Il y a eu des fautes, quelques imprécisions, des relances mal assurées. Mais dans l’engagement, dans le courage et la résistance mentale, les Bleus ont répondu présent. À tel point que certains adversaires ont tenu à leur tirer leur chapeau. Will Jordan, auteur de trois essais et homme du match côté néo-zélandais, n’a pas caché son admiration : « C’est toujours physique contre eux. Ils n’ont jamais lâché, et nous ont mis en difficulté sur les ballons hauts. »

Dans un contexte hostile, avec une équipe profondément remaniée et de nombreux cadres laissés à la maison, les Français ont su faire déjouer les All Blacks. En première mi-temps, les Bleus ont su exploiter les turnovers et faire parler leur jeu au pied. En seconde, ils ont beaucoup plus subit la domination néo-zélandaise.

Pour Jordan, un autre joueur s’est particulièrement distingué : Théo Attissogbe. L’arrière de la Section Paloise a impressionné par sa capacité à gagner ses duels aériens et à remonter les ballons : « Il a été remarquable. Très agile, menaçant dans les airs, il nous a posé des problèmes. » Un bel hommage pour une première tournée chez les grands.

3 essais refusés aux All Blacks

Côté néo-zélandais, on reconnaît aussi les manquements. Trop d’en-avants, trop de fautes au sol, et une défense parfois fébrile. Cameron Roigard, demi de mêlée des Hurricanes, évoquait une équipe encore en rodage : « On a mis du rythme, mais on n’a pas concrétisé toutes nos occasions. Les Français, eux, sont restés engagés tout du long. »

La déclaration la plus marquante est peut-être venue du manager des All Blacks : « On les savait déterminés, mais ils nous ont quand même surpris. » Une phrase qui en dit long sur le respect que suscite cette jeune génération française.

Alors que les All Blacks s’envoleront vers Wellington avec une victoire au compteur, ils le feront avec une certitude : les Bleus sont bel et bien venus pour gagner. Et la deuxième manche samedi prochain s’annonce déjà électrique.