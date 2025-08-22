COUPE DU MONDE. France - Italie : victoire (presque) obligatoire pour viser TRÈS haut

Le premier adversaire des Bleues de ce mondial est l'Italie, le plus coriace de la poule. Les enjeux sont nombreux et devraient conditionner la suite du parcours du XV de France.

Les Bleues s'apprêtent à débuter leur Coupe du monde ce week-end. Samedi, elles affronteront les Italiennes, des adversaires coriaces contre qui il ne faudra pas se louper.

Car, si le XV de France féminin les domine au classement World Rugby (France 4e, Italie 7e), les Transalpines lui a souvent donné du fil à retordre sur le terrain. Lors du Tournoi des 6 Nations 2025, dernier exemple en date, les Bleues l'avaient, certes, emporté (38-21) mais était menées (12-21) à la pause. Elles restent tout de même sur 5 victoires de suite face à la Squadra Azzurra, dont certaines sans trembler.

La 1ère place de la poule en jeu

Avec une compétition aussi resserrée, seulement 4 équipes par poule, chaque faux-pas peut être rédhibitoire. Et ce premier test sera le plus important des phases de poules du XV de France car il s'agit de l'adversaire le plus coriace. La 1ʳᵉ place de la poule devrait donc se jouer dès l'entame de la compétition.

Dans la poule se trouve également le Brésil, 25e nation mondiale, qui ne représente pas vraiment un danger. Tout comme l'Afrique du Sud, 12e nation au classement World Rugby, contre qui les Bleues restent sur deux victoires de suite. Une première à la Coupe du monde 2022, en phase de poule (victoire 40-5), et une seconde en 2021 (victoire 46-3). Marine Ménager déclarait tout de même, récemment à L'Équipe, qu'il "faudra se méfier des Sud-Africaines."

Un potentiel quart face à la Nouvelle-Zélande

En revanche, la poule D, celle de la France, croise avec la poule C, celle de la Nouvelle-Zélande, au moment des phases finales. Cela signifie qu'il y aura les affrontements suivants en quart de final, pas dans la même partie de tableau :

1ère poule D - 2e poule C

1ère poule C - 2e poule D

En cas de défaite face à l'Italie, la France pourrait donc terminer 2e de sa poule et affronter les Black Ferns en quart de finale. Ces dernières devraient, sauf faux-pas, terminer à la 1ère place de leur poule, dans laquelle on retrouve l'Irlande, le Japon et l'Espagne.

À noter que, la Nouvelle-Zélande, 3e nation mondiale au classement World Rugby, est aussi la tenante du titre. Les Black Ferns font donc partie des favorites à la victoire finale et les affronter en quart serait un immense défi à relever. Les Bleues restent sur une défaite face aux Néo-zélandaises (36-14), lors du WXV 2024, nouvelle compétition internationale. Le premier match de poule du XV de France, face à l'Italie, sera donc capital pour la suite du parcours des Françaises.

