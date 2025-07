XV de France. 3 Bleus critiqués au pays, mais salués en Nouvelle-Zélande

Chez les All Blacks, trois joueurs du XV de France ont livré une bonne facture à Wellington, malgré la très lourde défaite (43-17).

En France, l’espoir lié à un possible exploit a rendu le retour sur terre particulièrement brutal. Cependant, en Nouvelle-Zélande, la lecture du match des joueurs français a logiquement été bien plus distante à Wellington. Après ce test-match du 12 juillet, entre le XV de France et les All Blacks, joué à Wellington et perdu (43-17), trois éléments tricolores ont été mis à l’honneur dans un des plus prestigieux journaux de l’Aotearoa.

Connu pour être critique, et pas toujours apte à encenser les adversaires des All Blacks, le New Zealand Herald a signé les notes des joueurs du XV de France. Après la rencontre, plusieurs joueurs se démarquent tout particulièrement. Plus précisément, Léo Barré, Joshua Brennan et Pierre Bochaton ont reçu les félicitations du média océanien.

Léo Barré à contresens

Parmi les joueurs du XV de France, Léo Barré est celui qui a reçu la meilleure note (8/10) du groupe de Fabien Galthié. Le New Zealand Herald évoque une “nouvelle performance impressionnante pour un arrière français”, saluant le vivier de l’Hexagone à ce poste. Le journal plébiscite notamment l’activité du Parisien avec le ballon en main et sa quête continuelle de faille dans la défense adverse.

Pourtant, en France, le numéro 15 des Bleus n’a absolument pas été épargné, par le public et la presse. Après la rencontre, il a lui-même livré une autocritique de son match, sans langue de bois. “Je suis très frustré. C'est normal, quand on porte ce maillot, on doit le 'rendre fier'. Je n'ai pas été à la hauteur. Je suis passé à côté. C'est un résumé de ma saison, c'est compliqué, mais c'est comme ça”, analyse le Soldat rose, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Joshua Brennan, le remuant

Visiblement, la presse néo-zélandaise n’est pas rancunière quand l'on touche à ses meilleurs joueurs. Performant dans le jeu courant, le jeune Joshua Brennan a connu une première sélection en demi-teinte. D’un côté, il est le Français ayant le plus souvent porté le ballon, avec 13 courses. D’un autre, il n’était pas loin de plus revoir le pré de l’Aotearoa après le double plaquage sur Jordie Barrett, où il fait basculer le centre en appuyant son contact, avec Esteban Abadie.

Malgré son carton jaune, le deuxième ligne du Stade Toulousain a livré une première apparition convaincante avec le XV de France. Il s’est notamment offert un essai au niveau international, en toute fin de rencontre. Ainsi, il reçoit la note de 7/10. Par ailleurs, le journal néo-zélandais en redemande : “Il mérite une nouvelle chance contre les All Blacks à Hamilton.”

Le sécateur Pierre Bochaton

Enfin, le journal néo-zélandais adresse également un 7/10 à Pierre Bochaton pour sa performance. Meilleur plaqueur de la rencontre, le quotidien affirme que le troisième ligne de l’Union Bordeaux-Bègles a été “le meilleur avant français à Wellington”. Pour les journalistes du pays du long nuage blanc, il a “apporté un avantage physique qui manquait aux autres avants”.

