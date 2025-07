RUGBY. ''Rapide et créatif'', Beauden Barrett compare ce crack All Black à Antoine Dupont

Pressenti comme un futur cadre des All Blacks depuis quelques années, Cam Roigard est en train de convaincre l’ensemble de la planète rugby.

Le 29 juillet 2023, Cam Roigard décroche sa première sélection avec les All Blacks, à tout juste 23 ans. Presque deux ans plus tard, il enchaîne deux titularisations consécutives face au XV de France, sur la tournée estivale des Bleus en Nouvelle-Zélande. Ce samedi 12 juillet, plus précisément, son alchimie avec le vétéran Beauden Barrett a été étincelante du côté de Wellington.

Lors de la large victoire de la Nouvelle-Zélande contre la France (43-17), le demi de mêlée a été particulièrement remarquable. Vif, intelligent et remuant, il était dans les bons coups et a même inscrit le premier essai de son équipe (13ᵉ), après une belle combinaison avec Ardie Savea. Pour l’occasion, Cam Roigard fêtait sa douzième sélection, pour huit essais internationaux, et un nouveau statut de titulaire confirmé.

Cam Roigard, l’autre Dupont ?

Après la rencontre, le jeune demi de mêlée a même reçu les éloges de son illustre coéquipier de la charnière, Beauden Barrett. Le meilleur joueur du monde World Rugby 2016 et 2017 s’est exprimé ainsi, selon des propos relayés par le Midi Olympique : “J’aime la sensibilité et l’instinct de Cameron Roigard, sur le terrain. Il est très rapide et créatif, autour des rucks : en ce sens, il y a du Antoine Dupont en lui.”

De plus, le demi d’ouverture All Black a particulièrement souligné certaines qualités de son jeune poulain. “Cameron a très bien joué au pied, à Wellington. Il a mis le triangle du fond français sous pression. Mais lui comme moi avons évidemment profité du très bon travail de nos avants pour nous libérer de l’espace et du temps”, argue Beauden Barrett face à la presse.

Alors qu’il sort d’une saison brillante en Super Rugby Pacific, à sept essais en quinze matchs, le demi de mêlée semble être sur un nuage depuis quelques mois. Attendu depuis plusieurs années au niveau international, Cam Roigard s’apprête à signer sa première saison pleine avec les All Blacks, en 2025. L’année passée, une rupture du tendon rotulien du genou gauche l’avait empêchée de prendre part aux festivités internationales.

Originaire de la banlieue au sud d’Auckland, ce jeune talent a appris le rugby à la dure. Comme mentionné dans un article dédié dans L’Équipe, Cam Roigard a appris le rugby dans un quartier peuplé majoritairement de polynésien. “Les collisions étaient intenses, mais j'ai aussi compris qu'il y avait des espaces pour moi. Le jeu était souvent plus lent, ce qui me permettait de mettre du rythme et de la vitesse pour faire la différence”, confie le demi de mêlée au quotidien sportif.

Avec son gabarit plus modeste (1,83 m pour 88 kg), il a dû apprendre à adapter son jeu. Désormais, ce sont les Français qui payent le prix de ses folies rugbystiques. Lors du dernier test-match, à Hamilton le 19 juillet prochain, Cam Roigard devrait de nouveau être reconduit par Scott Robertson et son staff. Ensuite, le Rugby Championship sera une nouvelle étape pour le numéro 9.

