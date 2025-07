XV DE FRANCE U20. Daroque, Gourgues, Keletaona : quelle compo pour défier les Baby Blacks ?

Les Bleuets affrontent les Baby Blacks en demi-finale de la Coupe du monde U20 2025, voici la composition d'équipe française.

France vs Nouvelle-Zélande : l'histoire sans fin. Les deux sélections ne se quittent plus en ce début d'été et vont s'affronter à nouveau ce lundi.

Pas chez les grands cette fois, mais chez les U20. Les Bleuets défient les Baby Blacks en demi-finale de la Coupe du monde U20 2025, en Italie. Le match a lieu ce lundi à 18h00, et est diffusé sur La Chaîne L'Équipe.

VIDÉO. Stade vétuste, pelouse minable et bras de fer politique : le MHR prêt à plier bagage ?

Mézou capitaine, Britz pour remplacer Traversier

Le staff de l'équipe de France a décidé de faire dans le classique en première ligne pour débuter la rencontre. Jean-Christophe, Akrab et Megherbi sont titulaires, Jabea Njocke et Alifanety remplaçants en pilier. Pour suppléer Lyam Akrab, ce ne sera pas l'habituel du rôle Quentin Algay, mais le Rochelais Gabin Garault.

RUGBY. Top 14. Devant 42 000 fans, le message fort de l’UBB à Toulouse et Bayonne

En deuxième ligne, Corentin Mézou débutera en 5 et sera associé à Charles Kante Samba, remplaçant Bartholomé Sanson, blessé. Rémy Lanen prendra place sur le banc. Le premier cité, le Toulonnais, hérite d'ailleurs du capitanat.

Antoine Deliance, avec qui il se partage le rôle, est également titulaire. Le Bayonnais occupera une aile de la troisième ligne, tandis que son coéquipier en club, Baptiste Britz, occupera l'autre aile. Il remplace Noa Traversier, lourdement blessé face aux Pays de Galles. Et pour les entourer, le staff fait appel au bulldozer Elyjah Ibsaiene en 8. Son coéquipier à Bordeaux, Bobby Bissu, est sur le banc.

RUGBY. ''Rapide et créatif'', Beauden Barrett compare ce crack All Black à Antoine Dupont

Keletaona et Gourgues, plutôt que Jurd et Daunivucu

À la charnière, le staff a préféré la fraîcheur d'un Simon Daroque, ayant moins joué que Tilloles, et la solidité défensive de Luka Keletaona, louée par son entraîneur. La paire de centre sera composée de Brau-Broirie et Gourgues. Pas de Taccola ni de Daunivucu, même si le rochelais est sur le banc, comme son compère maritime Diego Jurd.

Le triangle arrière risque de faire pas mal d'étincelle, avec le Bayonnais Tom Levêque à une aile, l'ancien basque et nouveau bordelais Xan Mousques à l'autre. Jon Echegaray portera le numéro 15. Les Bleus visent une 5e finale de suite en Coupe du monde U20.

Coupe du monde U20. Les Bleuets face à leur destin, les Baby Blacks rêvent d’être comme les grands !