RUGBY. Mannequin, DJ, Londres, France 7, le parcours singulier d'Aaron Grandidier-Nkanang

Né à Londres, ancien mannequin et DJ à ses heures, Aaron Grandidier-Nkanang défend les couleurs de Brive et de France 7. Il participera à la coupe du monde.

SEVENS. Les 7 bonnes raisons de ne rater la coupe du monde à 7 sous aucun prétexteCe vendredi, c'est le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby à 7. En lice, France 7 pourra compter sur la bombe Nelson Epée, le puissant Tavite Veredamu ou encore le maître à jouer Jean-Pascal Barraque. Parmi les autres joueurs sélectionnés par Jérôme Daret, on trouve aussi le Briviste Aaron Grandidier-Nkanang. L'ailier ou arrière du CAB n'est pas le plus connu du groupe tricolore. Et pour cause, il n'a joué son premier tournoi avec les Bleus que cette année du côté de Malaga en Espagne. Puis il a enchaîné jusqu'à l'ultime étape du circuit mondial à Los Angeles en passant par Toulouse. Sept tournois lui auront suffi pour s'inviter au Mondial qui aura lieu au Cap en Afrique du Sud. Un beau parcours pour celui qui a signé son premier contrat pro jusqu'en 2024 en mars dernier et qui pourrait le mener jusqu'au JO de Paris. Pourquoi pas aux côtés d'Antoine Dupont, Damian Penaud et Gabin Villière. RUGBY. Deux facteurs X du XV de France aimeraient disputer les JO 2024 à Paris !Aaron Grandidier est arrivé à Brive en 2019 et a rapidement fait son trou chez les Espoirs avant de s'entraîner avec l'équipe première. "Aaron est un talent brut. Quand il est arrivé au club, nous avons pu rapidement mesurer tout son potentiel mais aussi le travail qu’il lui restait à accomplir pour devenir joueur professionnel", confiait à son sujet Sébastien Bonnet, directeur sportif du centre de formation, pour France Bleu en mai. Avant cela, il évoluait avec le club des Old Elthamians en Angleterre. "Le CA Brive m’a fait venir d’Angleterre il y a 3 ans. Je me suis vraiment attaché à la ville, au club et à mes coéquipiers. Je suis très content de continuer avec le CAB pour les deux prochaines saisons et de continuer le double projet avec France VII", a confié le principal intéressé via le site du club.

Aaron a la particularité d'être né à Londres en 2000 et d'avoir la double nationalité anglaise et française, par sa mère. Il a vécu toute son enfance outre-Manche jusqu'à ses 19 ans avant de débarquer à Brive. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans qu'il a découvert le rugby, lui qui faisait plutôt du basket. Mais il a rapidement été pris de passion pour cette discipline. Néanmoins, ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il a rejoint son premier club. Si on l'a vu à XV, et notamment en Challenge Cup, c'est à sept que ses qualités s'expriment le plus pour le moment. "J'aime beaucoup parce que c'est intense, les passes sont plus longues, avec plus de vitesse." Il aurait d'ailleurs très bien pu représenter l'Angleterre. Sélectionné avec les England Counties U18, il avait été appelé par l'England Sevens academy.



Again, Congratulations Aaron Grandidier on your England Counties U18’s Cap. 2-0 series victory over Ireland is definitely something to be very proud of, well done.



Et ce n'est pas tout. Aaron Grandidier, en plus de faire des études de graphisme, a une passion pour la musique. Si bien qu'il a suivi une formation de DJ Producteur. Ce qui n'est pas commun pour un rugbyman. Ce qui l'est encore moins, c'est qu'avant de devenir joueur pro, il a aussi été mannequin. On ne sait pas si ces cordes à son arc lui serviront sur le pré au Cap. Ce qu'on espère, c'est qu'il fera danser ses adversaires avec ses appuis et qu'il posera pour la photo avec ses coéquipiers de France 7 dimanche. Ça voudra dire que les Bleus ont réussi leur compétition.