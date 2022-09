RUGBY à 7. Un Toulousain, un Clermontois et un Lyonnais avec France 7 pour la Coupe du monde

Les équipes de France de rugby à 7 seront en Afrique du Sud pour la Coupe du monde. Découvrez les deux groupes avec les Toulousains Epée et Jason.

Pourquoi la Coupe du monde de rugby à 7 a-t-elle été un succès ?Quatre ans après une édition américaine mémorable à San Francisco, c'est du côté du Cap que se déroulera la Coupe du monde de rugby à 7. Les meilleures nations de la discipline s'affronteront du 9 au 11 septembre 2022 en Afrique du Sud. Une compétition qui arrive juste après la fin du circuit mondial et qui a vu l'Australie remporter le titre pour la première de son histoire. Parviendront-ils à faire le doublé ? Les Fidji, la Nouvelle-Zélande ou encore les Blitz Boks seront de sérieux candidats tandis que la France tentera de faire mieux qu'en 2018. " L’équipe de France 7 va compter sur sa jeune garde à fort potentiel et bénéficier de l’expérience de quelques joueurs cadres qui ont repris le rythme lors de la dernière sortie, ce qui va nous permettre de jouer crânement notre chance", a commenté Jérôme Daret sur le site de la FFR. VIDEO. En excès de vitesse, Nelson Épée prend le périphérique pour déposer la défense anglaiseL'entraîneur de France 7 a notamment retenu la bombe Nelson Epée (Toulouse), le maître à jouer Jean-Pascal Barraque (Clermont) ou encore le précieux Tavite Veredamu (Lyon). Le Top 14 sera aussi représenté par le Bayonnais Capilla et le Briviste Grandidier-Nkanang. Les cadres Laugel, Riva ou encore Parez seront aussi de l'aventure. "Le format atypique de la compétition ne nous laissera pas de seconde chance. La Coupe du Monde va nous demander une grande force d’adaptation et d’exigence. Dans cette compétition, nous n’aurons pas le droit à l’erreur. Les joueurs devront faire preuve de sang froid lors des matchs où la victoire est primordiale." Découvrez pourquoi : Aucun droit à l'erreur avec le nouveau format de la Coupe du Monde de Rugby à Sept 2022



Groupe de France 7

BARRAQUE Jean-Pascal (AS Clermont Auvergne

CAPILLA Esteban ( Aviron Bayonnais

ÉPÉE Nelson (Stade Toulousain)

GRANDIDIER NKANANG Aaron (CA Brive Corrèze)

HUYARD Nisié (FFR)

IRAGUHA William (FFR)

LAUGEL Jonathan (FFR)

MAZZOLENI Thibaud (FFR)

MIGNOT Pierre (FFR)

PAREZ-EDO Stephen (FFR)

RIVA Paulin (FFR/RC Auch ) (Capitaine)

TROUABAL Joachim (FFR)

VEREDAMU Tavite (Lyon OU)

Du côté des féminines, et alors que la Coupe du monde à XV se profile à l'horizon, on pourra compter sur Grassineau, Grisez ou encore Neisen. Pour rappel, les Bleues avaient atteint la finale en 2018. VIDÉO. Coupe du monde de Rugby à 7 : les plus beaux essais du tableau féminin

Groupe France 7 féminin

CHRISTIAENS Alycia (Lille Métropole RC Villeneuvois)

COUTOULY Mathilde (Blagnac Rugby Féminin)

DEZOU Lili (Stade Toulousain Rugby)

GRASSINEAU Camille (FFR)

GRACIET Lilou (Lyon OU Rugby)

GRISEZ Joanna (AC Bobigny 93 Rugby)

JASON Iän (Stade Toulousain Rugby)

NEISEN Carla (Blagnac Rugby Féminin)

NOEL Lou (AC Bobigny 93 Rugby)

OKEMBA Séraphine (Lyon OU Rugby)

PELLE Chloé (RC Chilly Mazarin)

ULUTULE Jade (Stade Rennais Rugby)

YENGO Yolaine (Stade Rennais Rugby)