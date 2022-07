Aucun droit à l'erreur avec le nouveau format de la Coupe du Monde de Rugby à Sept 2022

Le calendrier des matchs de la Coupe du Monde de Rugby à Sept 2022 a été dévoilé par World Rugby. Un format qui ne pardonnera pas.

La Coupe du Monde de Rugby à Sept 2022 se déroulera à Cape Town, en Afrique du Sud, du 9 au 11 septembre. A 50 jours du coup d'envoi, le calendrier de la compétition a été dévoilé. Son format ne laissera pas de place à l'erreur. Pour la première fois dans ce tournoi, il sera à élimination directe de type « the winner takes all » (le gagnant rafle tout). En gros, une équipe devra gagner chaque match si elle veut accéder à la finale. Pas de matchs de poules donc, et donc pas de possibilité de se rattraper par la suite. Le tournoi féminin à 16 équipes débutera par les 16 matchs à élimination directe basés. Ainsi, les Bleues, classées 3es, feront face à l'Afrique du Sud (14e) pour une place en quart de finale. Sachez que les têtes de série pour les tournois masculins et féminins ont été établies en fonction des points accumulés lors des HSBC World Rugby Sevens Series en 2020 et 2022. Chez les hommes, il y aura un premier tour de qualification impliquant des équipes classées de 9 à 24 étant donné que 24 équipes sont en lice. Les vainqueurs de cette phase de qualification accéderont aux huitièmes de finale, où ils affronteront les huit premières équipes têtes de série, dont la France, classée 7e. Les perdants participeront au Bowl, qui déterminera les classements de la 17e à la 24e place. Les Bleus seront donc opposés soit au Canada soit au Zimbabwe en 8e de finale. C'est la première fois que l'Afrique du Sud accueillera une Coupe du monde depuis le Mondial à XV en 1995. Nul doute que la fête et le spectacle seront au rendez-vous. Surtout avec des Blitzboks qui font partie des grands favoris pour le titre. Vainqueurs de 36 matchs de rang, ils ont remporté six manches consécutives des World Series entre 2021 et 2022. Pour rappel, la France avait atteint la finale en 2018 du côté de San Francisco (défaite 29 à 0 face à la Nouvelle-Zélande). Les hommes avaient manqué de peu la qualification pour les demies (défaite 12 à 7 face aux Blacks) avant de jouer pour la 7e place.