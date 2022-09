RUGBY. Préparez-vous pour les gros raffuts et les appuis déroutants de Kaminieli Rasaku en Top 14 !

En Top 14, l'Aviron bayonnais pourra compter sur le Fidjien Kaminieli Rasaku, tout juste auréolé d'un titre de champion du monde de rugby à 7.

VIDÉO. Le MHR enfonce l’UBB, Clermont et Castres assurent… Tous les résumés de la 2ème journée de Top 14On a beaucoup parlé du recrutement tricolore de Toulouse ou encore celui très qualitatif de la Rochelle. Mais les recruteurs toulousains et rochelais ne sont pas les seuls à avoir travaillé ces derniers mois. Du côté de Bayonne, on a également fait ses devoirs. Si bien que cette semaine, c'est un champion du monde qui a débarqué à Jean-Dauger. Son nom, Kaminieli Rasaku (1,75 m, 85 kg). Vous n'avez pas manqué un train, les Fidji n'ont pas remporté la Coupe du monde à XV. Dimanche, Rasaku et ses compatriotes ont battu la Nouvelle-Zélande en finale du mondial de rugby à 7. Et après 17 ans de disette dans cette compétition (titre en 1997 et 2005, NDLR.), ils ont ramené la coupe à la maison. Déjà double champion olympique à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2021, les Fidji s'imposent comme la référence dans cette discipline. Et ses membres sont de véritables stars, à commencer par Kaminieli Rasaku.

Un champion du monde à Bayonne !



Kaminieli Rasaku, tout juste auréolé de son titre à VII et élu meilleur joueur du tournoi, a débarqué à l'Aviron Bayonnais ce mardi.



Ongi Etorri Kaminieli pic.twitter.com/kB5KaR4YTp — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 13, 2022

Il n'aura eu besoin que d'une saison pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de rugby à 7 de la planète. "C'est l'homme du moment, ce mec est fantastique. Ce fut une année incroyable pour lui. C'est une grosse perte mais nous souhaitons tout le meilleur. Il nous a rendu fiers cette année", a commenté le coach des Fiji 7s, Ben Gollings, à son sujet via fbcnews. Rasaku a réalisé une saison impressionnante, aidant les Fidji à remporter une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth, il a été élu meilleur joueur de l'étape à Vancouver en avril puis a encore brillé à Los Angeles le mois dernier avec six plaquages, sept franchissements, cinq offloads et 24 courses. Il totalise 29 essais en 50 sélections. Ce week-end au Cap en Afrique du Sud, ses performances, dont quatre essais, ne sont une nouvelle fois pas passées inaperçue : des courses puissances, des franchissements, des passes décisives, il a logiquement été élu meilleur joueur de la compétition.

An electric presence on the pitch throughout @fijirugby's run to the Rugby World Cup Sevens title, the winner of the TUDOR Men's Breakthrough Player of the Tournament is Kaminieli Rasaku#RWC7s #BornToDare pic.twitter.com/TEisbFn4vv — Rugby World Cup 7s 2022 (@WorldRugby7s) September 12, 2022

C'est donc remonté comme jamais et fort de son titre mondial qu'il débarque à Bayonne où il remplace un autre Fidjien, l'ailier Joe Ravouvou, non conservé et parti à Oyonnax. Saura-t-il transférer son talent du seven au XV ? C'est une question légitime. Sachez que la recrue bayonnaise a déjà évolué à quinze, et ce n'est pas si vieux puisque c'était en 2019 lors du Mondial junior. Il est peut-être un peu rouillé mais les automatismes vont sans doute vite revenir. Lorsqu'il aura acquis des repères avec ses nouveaux coéquipiers, il pourrait être l'une des attractions de cette saison.

À l'image d'un Gabin Villière avec Toulon, il ne devrait pas rechigner à dézoner pour demander des ballons et apporter le danger dans la défense adverse. Sa qualité de passe après-contact et surtout son raffut puissant seront à n'en pas douter un plus pour l'attaque basque. Sous réserve qu'il n'en fasse pas trop. À l'Aviron bayonnais d'exploiter ses talents de la bonne manière afin d'en tirer la quintessence en vue du maintien et plus si affinité. Samedi, l'Aviron bayonnais a réussi sa première en Top 14 à domicile en dominant le Racing 92. Une victoire précieuse pour le promu qui pourra désormais s'appuyer sur son champion du monde pour empocher de nouveaux succès.