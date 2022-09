VIDÉO. Le MHR enfonce l’UBB, Clermont et Castres assurent… Tous les résumés de la 2ème journée de Top 14

Ce week-end, Clermont, Montpellier et Castres se sont tous imposés à domicile. Découvrez donc les différents résumés de ces matchs.

Après une première journée plutôt spectaculaire, le Top 14 faisait son retour ce week-end, en nous offrant quelques chocs, comme Lyon-La Rochelle, Toulouse-Toulon mais aussi Montpellier-Bordeaux. Un remake de la dernière demi-finale, qui a une nouvelle fois tourné à l'avantage des Héraultais. Bien trop pénalisés et dépassés dans le jeu, les hommes d'Urios n'ont rien pu faire face au MHR, malgré un retour tardif en seconde période. Avec deux défaites en autant de matchs, l'UBB va devoir relever la tête samedi prochain, avec la réception du dernier finaliste, le Castres Olympique.

En parlant du CO, les coéquipiers de Babillot se sont également imposés ce samedi. Opposés à un Stade Français revanchard après une saison dernière ratée, les Castrais ont réalisé une première mi-temps presque parfaite, dominant de la tête et des épaules les Parisiens. Largement devant à la pause (30 à 10), Castres sera bien plus imprécis dans le second acte, laissant même le Stade Français revenir au score (30-20). Néanmoins, les Tarnais assurent l'essentiel avec ce succès, tandis que Paris pourra nourrir quelques regrets, notamment sur la première période.

Enfin, Clermont a bien réagi après sa défaite face au Stade Français, en battant sans difficulté la Section Paloise au Michelin. Emmenés par ses ailiers (Raka et Penaud), les Auvergnats peuvent néanmoins regretter la fin de rencontre, puisque ces derniers ont perdu leur bonus offensif dans les tous derniers instants. En effet, et alors que Clermont menait 33-17, Pau tenta le tout pour le tout, et fut récompensé par un deuxième essai sur la sirène, privant donc les locaux d'un succès bonifié.

