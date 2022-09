RÉSUMÉ. Bayonne régale Jean-Dauger pour fêter les retrouvailles avec le Top 14

Pour sa première à domicile de la saison, l’Aviron Bayonnais s’est ressaisi face au Racing 92.

Face à Toulon, l’Aviron Bayonnais avait tenu en première période avant de craquer en seconde. Chez eux, ce samedi 10 septembre, les Basques ont réalisé la partition inverse. D’abord dominé par le Racing 92 de Nolann Le Garrec, ils ont mis en grande difficulté les Franciliens par la suite. Pour preuve, l’Aviron Bayonnais a infligé un 23-0 à leurs adversaires du jour de la reprise à la 79ᵉ minute. Un essai de Volavola en toute fin de partie sauvera l’honneur de Finn Russell et ses coéquipiers. Cette situation, l’entraîneur du Racing 92 ne l’a pas du tout apprécié. En conférence de presse et selon des propos relayés par L’Équipe, il livre sa déception à l’issue du match en terre basque : “C'est une grosse déception quant au contenu. On a fait 40 bonnes premières minutes. On a su scorer, ne pas les laisser espérer. Sur la deuxième période, on est restés aux vestiaires. On a été à mi-temps. En seconde période, on a subi les impacts, dans le combat.” VIDEO. Yannick Bru : ''100 % de mes copains m'ont dit : ne va surtout pas à Bayonne''



Pour l’Aviron Bayonnais, l’équation est différente. Malmenée face à Toulon lors de la première journée, les coéquipiers de Camille Lopez ont voulu montrer qu’ils n’étaient pas (re)venus pour faire l’ascenseur. Après le départ de Yannick Bru et le renfort conséquent de l’écurie ciel et blanc, il fallait prouver. Face au Racing 92, ils ont montré que l’équipe avait suffisamment de caractère pour se ressaisir. Auteur du premier essai, l’ancien Rochelais et champion d’Europe Facundo Bosch a livré, selon lui, le moment qui fait basculer le match en la faveur de son équipe. Il explique : “On savait que ce premier match était très important pour donner une image positive et montrer que ce ne sera pas si facile de venir à Bayonne. À la mi-temps, on s'est dit de repartir sur des choses simples. On est par exemple mieux ressorti de notre camp. Puis, nous avons pris un peu l'ascendant en mêlée avec cette pénalité renversée à la 48e minute de jeu qui nous permet de marquer ensuite.”